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تعليمات من منظمة الصحة العالمية لتقوية مناعة الجسم

21
MARCH
2020
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طالبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الناس بالالتزام بمجموعة من الإرشادات لتقوية مناعة الجسم وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها تناول الغذاء الصحي وتجنب المشروبات الكحولية والسجائر.
 
وذكر مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي: "يجب الانتباه لصحتك الجسدية والعقلية، لأن هذا سيساعدك على مكافحة كوفيد-19 إذا ما أنت أصبت به"، مضيفا: "ندعو إلى تفادي المشروبات الغنية بالسكر والكحول والسجائر".
 
وتابع: "في المقابل، ننصح بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا للراشدين وساعة للأطفال".
 
وأردف قائلا: "ركوب الدراجات وبعض التمارين كالرقص واليوغا ستكون مفيدة.. وتأكدوا من تجنب الجلوس في وضعية واحدة لمدة طويلة".
 
كما كشف غيبريسوس أن "التكلم مع أشخاص تعرفونهم وتثقون فيهم سيساعدكم على تجاوز هذه الأزمة.. اطمئنوا على عائلاتكم وأصدقائكم وجيرانكم".
 
وختم كلمته بالقول: "هذه الأزمة ستعطينا فرصة لنجتمع ونتحد كجسم إنساني واحد لنتعلم معا ونتطور معا.. الانتصار على كورونا يحتاج إلى تعاون الجميع".
 
ويواصل فيروس كورونا حصد ضحايا جدد، حيث أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص حول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين به إجمالا نحو 260 ألف شخص.
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