مواد غذائية غنية بالبروتينات تحرق الدهون

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يعلم كل من يريد أن يحافظ على رشاقة جسمه، أن البيض يعتبر أفضل مادة غذائية متوازنة تحتوي على المواد المغذية الضرورية لبناء العضلات.

واستنادا إلى الاستنتاج الذي توصل اليه علماء جامعة ميشيغان الأمريكية، الذي يفيد بأن تناول الأغذية الغنية ببروتين سيسترين، تساعد على تخفيض الوزن بفعالية، لأنها تحفز عملية حرق الدهون.

ولهذا السبب يتناول الرياضيون البيض بكميات كبيرة وفي فترات الاستراحة يتناولون مشروبات من مكملات غذائية أساسها هذا البروتين. ولكن اتضح مؤخرا وجود بدائل غذائية تحتوي على نسبة عالية من البروتين أكثر من البيض.

وأول هذه المواد هي بذور اليقطين، حيث تحتوي 100 غرام منها على 24 غرام بروتين وفي 100 غرام من الفول السوداني 25 غراما من البروتين، وفي نفس الكمية من اللوز 20 غراما من البروتين وفي رقائق الصويا 40 غراما.

وللمقارنة، تحتوي البيضة الواحدة على 13 غراما من البروتين، ولكن من أصل حيواني، وليس نباتي كما في المواد المذكورة أعلاه. لذلك لكي لا نحرم الجسم من الأحماض الأمينية يجب تناول صدر الدجاج مع البيض، الذي ربعه من البروتين وكذلك جبن بارميزان الذي تحتوي 100 غرام منه على 38 غرام بروتين.

وهذا التنوع في النظام الغذائي هو أكثر فائدة للجسم من تناول البيض بكميات كبيرة. مع العلم أن الإنسان يحتاج يوميا إلى 80 غرام من البروتين.