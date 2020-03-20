living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مواد غذائية غنية بالبروتينات تحرق الدهون

20
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعلم كل من يريد أن يحافظ على رشاقة جسمه، أن البيض يعتبر أفضل مادة غذائية متوازنة تحتوي على المواد المغذية الضرورية لبناء العضلات.
 
واستنادا إلى الاستنتاج الذي توصل اليه علماء جامعة ميشيغان الأمريكية، الذي يفيد بأن تناول الأغذية الغنية ببروتين سيسترين، تساعد على تخفيض الوزن بفعالية، لأنها تحفز عملية حرق الدهون.
 
ولهذا السبب يتناول الرياضيون البيض بكميات كبيرة وفي فترات الاستراحة يتناولون مشروبات من مكملات غذائية أساسها هذا البروتين. ولكن اتضح مؤخرا وجود بدائل غذائية تحتوي على نسبة عالية من البروتين أكثر من البيض.
 
وأول هذه المواد هي بذور اليقطين، حيث تحتوي 100 غرام منها على 24 غرام بروتين وفي 100 غرام من الفول السوداني 25 غراما من البروتين، وفي نفس الكمية من اللوز 20 غراما من البروتين وفي رقائق الصويا 40 غراما.
 
وللمقارنة، تحتوي البيضة الواحدة على 13 غراما من البروتين، ولكن من أصل حيواني، وليس نباتي كما في المواد المذكورة أعلاه.  لذلك لكي لا نحرم الجسم من الأحماض الأمينية يجب تناول صدر الدجاج مع البيض، الذي ربعه من البروتين وكذلك جبن بارميزان الذي تحتوي 100 غرام منه على 38 غرام بروتين.
 
وهذا التنوع في النظام الغذائي هو أكثر فائدة للجسم من تناول البيض بكميات كبيرة. مع العلم أن الإنسان يحتاج يوميا إلى 80 غرام من البروتين.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout