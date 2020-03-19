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ما هو السعال الجاف المستمر؟

19
MARCH
2020
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ينتشر فيروس كورونا بسرعة كبيرة، مع تسجيل ما يقرب من 200 ألف حالة إصابة بالعدوى وآلاف الوفيات في جميع أنحاء العالم.
 
وحُذّر الناس من السعال المستمر الجاف، أحد الأعراض الرئيسية لـ Covid-19.
 
وتوصي الإرشادات بضرورة عزل الناس لأنفسهم، إذا كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك السعال الجاف والمستمر.
 
- ما هو السعال الجاف المستمر؟
 
يعد عارضا "كلاسيكيا" لفيروس كورونا، وفقا للدكتورة سارة جارفيس، المديرة السريرية لموقع Patientaccess.com.
 
وتقول سارة إن السعال الجاف المستمر هو :
 
1- جديد بالنسبة لك (أو يختلف عن السعال العادي إذا كنت تعاني منه، على سبيل المثال).
 
2- مستمر ومتواصل.
 
3- يجب أن يستمر لمدة نصف يوم على الأقل.
 
وتصف إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، "السعال الجاف" على أنه لا يُنتج البلغم أو المخاط، وهو أمر مزعج.
 
- الأعراض الأخرى
 
بالإضافة إلى السعال الجاف المستمر، يقول مسؤولو الصحة إن أكثر الأعراض الأخرى شيوعا لعدوى فيروس كورونا، تشمل عادة ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.
 
ومع ذلك، نظرا لأن Covid-19 هو فيروس جديد، ما يزال الخبراء يعملون على فهمه. فقد يعاني بعض المرضى من آلام واحتقان وسيلان بالأنف، والتهاب في الحلق أو إسهال، ولكن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة وتبدأ تدريجيا.
 
ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بالمرض، وهي مشابهة لأمراض أخرى، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.
 
ويقول بعض الخبراء إن بعض الأشخاص لن تظهر عليهم جميع هذه الأعراض.
 
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب أن يطلبوا العناية الطبية.
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