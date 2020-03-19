living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا يهدد كورونا "كبار السن" أكثر من غيرهم؟

19
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحول فيروس كورونا المستجد، إلى وباء عالمي (جائحة)، أصاب أكثر من 219 ألف شخص، في أكثر من 170 دولة حول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
 
ومنذ ذلك الحين يحاول العلماء متابعة تطور أعراضه يوما بعد يوم، من أجل التوصل إلى لقاح يمكن أن يقضي على الفيروس، الذي يسبب مرض "كوفيد - 19".
نشر موقع "بيزنس إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو يرصد أعراض الإصابة بالفيروس وتطور علاجه يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الشخص المصاب يعاني من أعراض تشبه أعراض الحمى في البداية، وفي الحالات الحرجة تكون نهايته الموت.
 
ويقول الفيديو إن الاختبارات المعملية للمصابين منذ ظهور الفيروس حتى 20 فبراير الماضي، تظهر أن 80 في المئة من المصابين كانت حالتهم متوسطة، و14 في المئة حالتهم خطيرة، بينما كانت نسبة 6 في المئة من المصابين حالتهم حرجة.
 
وبينما تحتاج الحالات المتوسطة إلى مصدر للأكسجين لتحسين قدرة الشخص على التنفس، فإن الحالات الخطرة تكون أكثر احتياجا لوسائل التنفس الصناعي، في حين تتعرض الحالات الحرجة لمشاكل في الرئتين.
 
ويشير الموقع إلى أن الفيروس، الذي يرتبط نشاطه بالجهاز التنفسي يبدأ بتدمير أنسجة الرئة بما ينتج عنه من التهاب لأنسجتها بصورة تزيد مع صعوبة التنفس، قبل أن يتم تدميرها بصورة نهائية.
 
ثم يصاب الشخص بـ"الكحة الجافة"، ثم انخفاض في القدرة على التنفس بنسبة تصل إلى 18.6 في المئة، مع ارتفاع نسبة البلغم بـ 33.4 في المئة.
 
ومن أبرز الأعراض، التي أوردها التقرير: الشعور بالتعب المزمن وآلام العضلات ورشح الأنف، والعطس، والصداع، إضافة إلى مشاكل التنفس والالتهاب الرئوي، الذي يعد من أبرز تلك الأعراض.
 
ويتسبب الفيروس في إصابة بعض الحالات بمتلازمة ضيق التنفس الحادة "إيه آر دي إس"، التي تكون مميتة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة من المصابين.
 
وعندما تتطور الحالة بسبب متلازمة ضيق التنفس يتسبب ذلك في عدم قدرة الرئتين على استقبال الأكسجين، حتى بواسطة أجهزة التنفس الصناعي، ويقود ذلك إلى الوفاة.
 
يتسرب السائل من الأوعية الدموية الأصغر في الرئتين إلى داخل الأكياس الهوائية، التي تتم فيها أكسدة الدم داخل الرئتين، وعادة ما يحافظ الغشاء الوقائي على هذا السائل في الأوعية.
 
ويؤدي تراكم السائل في الأكياس الهوائية المرنة والصغيرة في الرئتين، على عدم قدرتهما على الامتلاء بالهواء الكافي، مما يعني وصول أكسجين أقل لمجرى الدم، وهو ما يحرم أعضاء الجسم من الأكسجين الضروري اللازمة لكي تستمر في العمل.
 
ويمكن أن تظهر أعراضه خلال ساعات أو أيام بعد الإصابة، وتشير التقارير إلى أنها تسبب الوفاة بعد فترة قليلة من الإصابة، خاصة مع كبار السن ومن يعانون من أعراض مرضية أخرى.
 
وبينما يمكن لبعض الأشخاص النجاة من هذا المرض بصورة كاملة، فإن آخرون يصابون بضرر دائم في الرئتين حتى بعد الشفاء.
 
 
يعتبر السبب الميكانيكي لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة هو السائل المتسرب من الأوعية الدموية الأصغر في الرئتين إلى داخل الأكياس الهوائية التي تتم فيها أكسجة الدم. عادةً ما يحافظ الغشاء الوقائي على هذا السائل في الأوعية. ومع ذلك، يمكن أن يتسبب المرض أو الإصابة الشديدة في تلف الغشاء، مما يؤدي إلى تسرب سائل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، "جائحة" بعدما أصبحت وتيرة الإصابات أكبر من التوقعات.
 
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي أصبح فيه عدد الدول التي وصل إليها إلى 176 دولة.
ا
واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة، بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 219 آلف شخص، توفي منهم أكثر من 8900 شخص، وتعافى منهم أكثر من85 ألف شخص.
 
ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 81 ألف شخص، تليها إيطاليا بأكثر من 35 ألف شخص، وإيران بأكثر من 17 ألفا، وإسبانيا بأكثر من 14 آلف شخص، إضافة إلى ألمانيا التي تجاوز فيها العدد 12 آلاف إصابة، بينما تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 9 آلاف شخص، وكوريا الجنوبية، التي تجاوز عدد المصابين 8500 شخص.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout