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الصحة العالمية تنبه: لا تستخدموا تلك الأدوية مع كورونا

17
MARCH
2020
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مع توسع فيروس كورونا ليشمل معظم البلدان حول العالم، وتسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة، يعمد بعض المصابين أو الذين يشكون في إصابتهم ودون الرجوع إلى الطبيب، إلى تناول عدد من الأدوية التي يعتقدون أنها تكافح الأنفلونزا العادية، إلا أن منظمة الصحة العالمية، حذرت من استعمال بعض تلك الأدوية.
 
وفي تغريدة على حسابها على تويتر الثلاثاء، أوضحت أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من قبلها لعلاج كوفيد 19.
 
كما نصحت بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين.
 
وشددت على ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كانت لدى أي مصاب أعراض تتوافق مع COVID-19 .
 
يأتي هذا في وقت ترتفع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم مع تسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة.
 
وكان مدير المنظمة العالمية تيدروس أدهانوم، أكد الاثنين، أن وباء كورونا أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، لافتاً إلى أنه انتشر بشكل أكبر مما كان في الصين، ومؤكدا أن عدد الوفيات والإصابات في العالم تجاوز ما سجل بالصين.
 
كما دعا خلال مؤتمر صحافي كل دول العالم إلى إجراءات لكسر سلسلة انتشار وباء كورونا. وحث الدول على العناية بالأطفال والمسنين والحوامل.
 
إلى ذلك، شدد على ضرورة عزل الإصابات الخفيفة لوقف انتشار الوباء، مؤكدا أن "هناك إصابات لا نعلم عنها خصوصا الطفيفة منها". وأوضح أن الدول الضعيفة صحيا ستعاني من انتشار الفيروس.
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