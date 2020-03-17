living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عند اختيار ضحاياه.. هل يميّز كورونا بين الرجال والنساء؟

17
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد تقرير لموقع "بلومبيرغ" Bloomberg أنه من الناحية الطبية البحتة، يبدو أن فيروس كورونا المستجد يصيب الرجال أكثر من النساء.
 
ففي تحليل لحوالي 45000 حالة في الصين، كان معدل الوفيات 2.8% للرجال، مقارنة بـ1.7% للنساء. وشكّل الرجال أغلبية طفيفة من المصابين بنسبة 51%، بحسب تقرير نشرته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.
 
وتقول إحدى النظريات إن الرجال، خاصة في الصين، بينهم فئات أكثر تدخينا للسجائر، وبالتالي لديهم ضعف في الرئتين، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس المستجد.
 
كما أن أمراض القلب والأوعية الدموية، التي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحالات الوفاة بسبب "كوفيد-"19، أكثر انتشارا بين الرجال.
 
رجال يصابون ونساء يتحملن الوطأة
ولكن مع انتشار الفيروس عالميا، يبدو أن النساء يتحملن وطأة الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تحول الوباء إلى مرحلة الجائحة، كما أعلنته مؤخراً منظمة الصحة العالمية.
 
إن الغالبية العظمى من الممرضات والمضيفات والمعلمين والعاملات في مجالات الخدمات هن من الإناث، وتضعهن وظائفهن في الخطوط الأمامية في التعامل مع الجائحة المتفشية.
 
 
وفي المنازل، لا تزال النساء تقوم برعاية أكثر، لذلك عندما تتسبب جائحة كورونا في تعليق الدراسة بالمدارس وتحد من السفر وتعرض الأقارب المسنين للخطر، فإنه يكون عليهن القيام بالمزيد من الجهد وتحمل الأعباء.
 
وتمثل مهنة التمريض تجسيدا ومثالا واضحا لما تتحمله النساء من أعباء ضخمة في المنزل والعمل، حيث إن نسبة النساء في مهنة التمريض هي 8 من أصل 10.
 
وتنقل إليانور هولرويد، أستاذة التمريض في جامعة هونغ كونغ الصينية ما استمعت إليه من شهادة مباشرة من طالباتها الممرضات عام 2003، إبان انتشار وباء سارس، ذاكرة حالات الارتباك والقلق والضغط الرهيب من أيام عمل طويلة مع المرضى، ومشاهدة الزملاء يمرضون، فيما يضطر البعض منهن للمبيت في المستشفى لرعاية المرضى وفي نفس الوقت يتوجب عليهن حماية أسرهن.
 
وتوضح هولرويد أن "الفكرة السائدة هي أنه إذا كانت هناك فجوة في النظام، فسوف يتولى الممرضون العمل على سدّها". هولرويد، التي تدرس حاليا في جامعة أوكلاند للتكنولوجيا في نيوزيلندا، تقول: "إن الواجب هو أن تكون حاضرا ومرئيا دائما، وأن تقدم التعاطف والرعاية. أضف هذا إلى أي شيء آخر، مثل أن يكون لدى الممرضة طفل أو والد مريض أو زوج أو شريك عاطل عن العمل، علاوة عن الطبيعة غير المؤكدة للوباء والذي يكون من الصعب تحمله".
 
فائدة إيجابية محتملة لكورونا!
ويأمل المدافعون عن المساواة في أن تؤدي هذه الأزمة الصحية العالمية إلى توزيع أكثر تكافؤا للرعاية المهنية والمحلية.
 
 
فقبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية عام 1940، عملت 28% من النساء الأميركيات خارج المنزل. وبعد 5 سنوات، ارتفعت النسبة إلى 37%، كما توالت الزيادة لأعلى لعقود.
 
وفي اليابان، لفت اجتياح "تسونامي" والانهيار النووي في مارس 2011 الانتباه إلى احتياجات الدعم والمساندة للأمهات، ودفعت حملات التوعية الاجتماعية الموسعة باتجاه التركيز على الترويج لتنشيط دور الأب في الرعاية الأسرية.
 
يقول تيتسويا أندو، رئيس منظمة الدعوة الأبوية اليابانية: "لقد غيّرت (الأزمات) إحساس الرجال بالقيمة في المشاركة في الأعمال المنزلية، وربما يكون لجائحة كورونا تأثير اجتماعي إيجابي مماثل".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout