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4 تعديلات بسيطة في وجبة الإفطار الصباحية لتعزيز فقدان الوزن

16
MARCH
2020
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يُقال أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، وينصح خبراء الصحة بتناول وجبات معينة بسيطة في الصباح، لتعزيز الصحة وفقدان الوزن.
 
ويقول خبير التغذية، غرايمي توملينسون، المعروف أيضا بـ Fitness Chef، إن تغيير اختياراتنا الصباحية يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا عندما يتعلق الأمر بتناول السعرات الحرارية اليومية الإجمالية.
 
وفي الواقع، يقول إن بعض التعديلات البسيطة يمكن أن تخفض 800 سعرة حرارية في النظام الغذائي، وتسرّع فقدان الوزن، وهي:
 
1- قهوة الصباح
 
لا تتمتع القهوة الصباحية بالقدرة على إيقاظ البعض فحسب، بل يمكن أن تساعد أيضا على إنقاص الوزن عند اختيار النوع المناسب.
 
ويوصي غرايمي بالتخلي عن القهوة المحلاة بالكراميل مع الحليب، مقابل تناول الكابتشينو أو القهوة العادية دون إضافات.
 
وفي حين أن لاتيه الكراميل الكبير يحتوي على 346 سعرة حرارية، فإن فنجانا كبيرا من الكابتشينو معبأ بإجمالي 119 سعرة حرارية، يساهم في الحد من 227 سعرة حرارية في النظام الغذائي.
 
2- المعجنات
 
يمكن للمعجنات المختارة أن تُحدث فرقا كبيرا في كمية السعرات الحرارية المستهلكة.
 
وفي حين يعتقد البعض أن قطعة من الشوكولاتة ستكون خيارا غير صحي، فهي في الواقع تحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير من المعجنات، خاصة الكروسان. وباختيار الشوكولاتة بدلا من المعجنات الحلوة، يمكن للفرد تقليل 129 سعرة حرارية في اليوم.
 
3- وجبة خفيفة في منتصف الصباح
 
يقول غرايمي، يمكن أن تؤدي الوجبة الخفيفة التي نختارها، إلى "استهلاك زائد للسعرات الحرارية".
 
وعلى سبيل المثال، إذا بحث المرء عن قطعة كيك كبيرة مزينة برقائق الشوكولاتة، فسيتناول نحو 480 سعرة حرارية دفعة واحدة.
 
ومن ناحية أخرى، فإن اختيار 50 غراما من التوت و200 غرام من الزبادي بنسبة دهون 0%، وقطعتي بسكويت من الأنواع الصحية، واستهلاك 227 سعرة حرارية فقط، يؤدي إلى خفض 253 سعرة حرارية من النظام الغذائي.
 
4- الماء بدل العصير
 
تعد العصائر المحلاة إحدى المكونات الخطرة عندما يتعلق الأمر بالسعرات الحرارية، فبينما تبدو صحية للبعض، إلا أن كوبا واحدا من عصير البرتقال (500 مل)، قد يحتوي على 190 سعرة حرارية.
 
لذا، فإن مجرد استبدال كوب العصير اليومي بكأس من الماء، هو طريقة بسيطة لخفض السعرات الحرارية التي تستهلكها كل يوم.
 
ويقول الخبراء إن الماء يعزز الأيض ويطهر الجسم من الفضلات ويعمل كمثبط للشهية.
روسيا اليوم
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