كيف يصل كورونا إليك دون أن تدري؟

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بأخطاء بسيطة انتشر فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد- 19"، وبخطوات بسيطة يمكن تلافي خطره المحدق، الذي قد يكلف الإنسان حياته.



ونشر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، شريط فيديو على حسابه الموثق بموقع "تويتر" يظهر الأخطاء البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا بين أشخاص كثيرين دون أن يعلموا بذلك، لا سيما في المنشآت الصحية كالمستشفيات.

ويظهر الفيديو في المقطع الأول طبيبا يعالج مريضا كان يعاني من أمراض تنفسية، وينهي الطبيب عمله دون أن يغسل يديه لاسيما أنه لمس أوراقا وأسطح أخرى، الأمر الذي نقل الفيروس إلى ممرضة، ثم بدأ الفيروس في التفشي.

وفي المقطع الثاني، يستخدم الطبيب معقم اليدين بعد الكشف عن المريض، وهو الإجراء السهل والمطلوب لمواجهة فيروس كورونا في ظل عدم توفر عقار له.

وكتب الربيعة في التغريدة المرفقة مع الفيديو "أنصح الجميع بالمحافظة على غسل اليدين خاصة بعد السعال والعطس أو استخدام المطهر حرصًا على صحتكم".

ويقول تعليق صوتي في الفيديو إن 50 في المئة من العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين.

وتشدد منظمة الصحة العالمية في نصائحها لتفادي الإصابة بفيروس كورونا على غسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتجنب لمس العينيين والأنف والفم.