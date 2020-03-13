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كيف تعزز مناعتك ضد كورونا.. إليك 10 أطعمة؟

13
MARCH
2020
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غالبا ما يصاب الناس بأمراض البرد في موسم الربيع، لذلك يفضل تعزيز المناعة لتجنب هذه المشكلات. ومن أجل التوصل إلى نتائج جيدة يجب تناول مواد غذائية محددة تساعد على مقاومة الفيروسات.
 
وهذه المواد هي:
 
الشاي الأخضر- إذا تناولنا الشاي الأخضر صباح كل يوم، فسوف يشحن الجسم بالطاقة اللازمة وينشطه طوال اليوم، ويعزز مناعته. لأن الشاي الأخضر إضافة إلى أمراض البرد، له تأثير إيجابي في أمراض السرطان والروماتيزم وباركنسون وألزهايمر.
 
الثوم- يحتوي الثوم على مركبات ثيوسلفات الغنية بالكبريت والفعالة جدا في مكافحة العدوى. إضافة لهذا يخفض تناول الثوم والبصل بانتظام خطر تطور بعض أنواع السرطان.
 
المحار- هذه المأكولات البحرية ترفع إنتاج البروتينات والسيتوزينات Cytosine، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من عنصر السيلينيوم الذي يفتقر إليه الجسم لمقاومة أمراض البرد.
 
الجزر- الجزر غني بالكاروتين وفيتامين А، الذي له تأثير إيجابي في الصحة. ووفقا لنتائج الدراسات الأخيرة، يسبب نقص بيتا-كاروتين مستوى مناعة الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
 
سمك السلمون- تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة بنسبة عالية في هذا السمك، مهمة جدا لجسم الإنسان. إضافة لنسبة عالية من فيتامين D، من أجل الأداء المتناغم للجهاز المناعي. لذلك ينصح بتناول السمك مرتين في الأسبوع على الأقل،  لمحاربة البرد.
 
البروكلي- يحتوي البروكلي على مادة تعزز مناعة الجسم والتغلب على الآثار السلبية للأمراض
 
السبانخ- يتميز  باحتوائه على عدد كبير من المواد المفيدة للجسم، لتحسين عمل منظومة المناعة. وعلى فيتامينات А  و С والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك وبيتا كاروتين. والسبانخ مفيد في علاج أمراض العيون والقلب وبعض أنواع السرطان.
 
الفطر (المشروم)- تعتبر الفطريات مصدرا مهما لفيتامين В2 والسيلينيوم وبيتا جلوكان، التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم. كما يخفض الفطر من خطر الالتهابات المزمنة.
 
الزبادي- الحديث هنا عن الزبادي الطبيعي، لأنه مصدر للمعززات الحيوية التي تساعد على تحفيز إنتاج الخلايا البيضاء.
 
الشوفان- الشوفان مادة غذائية غنية ببيتا – جلوكان. وهو عموما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويعزز مقاومة الجسم للفيروسات والبكتيريا والطفيليات.
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