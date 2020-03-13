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مفاجأة سارة.. كورونا قد يختفي في هذا التاريخ

13
MARCH
2020
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يبدو أن الصيف سيحمل إلى العالم بشرى سارة. فقد كشف مسؤول صيني رفيع أن وباء كورونا قد ينتهي بحلول يونيو المقبل.
 
وقال زونغ نانشان، أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية الخميس، في ظل تراجع نسبي في أعداد الإصابات في البلاد، إنه من المتوقع أن ينتهي كالفيروس المستجد في يونيو.
 
كما أوضح العالم الشهير في البلاد أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضح.
 
إلى ذلك، أكد الباحث البالغ من العمر 83 عاماً والمعروف بمحاربته السابقة لفيروس "سارس" أن معدل الإصابة بالتهابات أو عوارض صحية أخرى، بين المرضى المتعافين منخفض جداً.
 
وباء عالمي.. ونفي سابق
يأتي هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء، أن فيروس كورونا بات وباء عالميا. وأضاف مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفاً خلال الأسبوعين الأخيرين.
 
كما قال في حينه: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه جائحة.. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا". وأعرب عن قلقه من عدم اتخاذ دول للإجراءات اللازمة للحد من الفيروس.
 
يذكر أن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، الدكتور مايك ريان كان أعلن الأسبوع الماضي أنه على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا، بحسب تعبيره.
 
كما أعرب ريان عن أمله في أن يختفي الفيروس، إلا أنه أشار أن هذا الاحتمال هو افتراض دون دليل.
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