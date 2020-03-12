التدخين يرفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.. 8 نصائح للإقلاع

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بعد أن كشفت الدراسات الأخيرة أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجيد (كوفيد-19) نظرًا لضعف وظائف الرئة، أكد الأطباء أن الوقت الحالي هو الأنسب للإقلاع عن العادة السيئة.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن علماء الجامعة الوطنية الأسترالية، 8 طرق بسيطة لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين للأبد وحماية نفسك من أمراض الجهاز التنفسي، نستعرضها في التقرير التالي..

8 نصائح للإقلاع عن التدخين

1. ضع قائمة بالأسباب

بصفتك مدخنًا، ربما لديك الكثير من الأسباب للإقلاع عن التدخين، ولكن هل سجلتها كتابة؟ لماذا لا تمسك بقلم وورقة وتدرج كل سبب يمكنك التفكير فيه – من الأكثر وضوحًا إلى الأشياء الصغيرة.

حاول التفكير في إيجابيات وسلبيات التدخين أثناء وضع قائمتك. وعند الانتهاء، انسخها واحملها معك أو ضعها في الملاحظات على هاتفك. إذا كانت هناك أسباب أخرى تتبادر إلى الذهن أثناء التنقل، فيمكنك إضافتها إليها. بهذه الطريقة عندما تشعر بضعف يمكنك التحقق منه وسيساعدك على إعادة ترتيب أولوياتك.

2. تحديد موعد للتوقف عن التدخين

حدد موعد للإقلاع عن التدخين. وإذا كنت ستقلع من تلقاء نفسك، حاول تدخين نوع لست معتادا عليه ولا تفضله لبضعة أيام وسترى أن التدخين لم يعد ممتعا.

3. غيّر نظامك الغذائي

هل أنت شخص يستمتع بسيجارة بعد العشاء؟ وجد الباحثون في الولايات المتحدة أن بعض الأطعمة يمكن أن تجعل السجائر أكثر إرضاء. ففي حين أن أشياء مثل الجبن والفواكه والخضروات يمكن أن تجعلها طعمها ليس مستساغا، لكن شريحة اللحم أو البرجر ربما تدفعك للتدخين.

يمكنك تغيير اللحم أو البرجر ببيتزا نباتية أو جرب خلط روتينك حول أوقات الوجبات. يمكنك مثلا طهو وجباتك فور استيقاظك من النوم أو الجلوس في غرفة لا يمكنك التدخين فيها أو يمكنك قراءة فصل من كتابك المفضل، أو متابعة عرض فني تحبه.

4. تغيير مشروبك

وجد الباحثون الذين أجروا الدراسة المذكورة أعلاه أن بعض المشروبات تجعل طعم السجائر أفضل، مثل المشروبات الغازية والشاي والقهوة. لذلك عندما تكون بالخارج، اشرب المزيد من الماء والعصير. يجد بعض الأشخاص أن ذلك يساعد في التأثير على حاجتهم لتدخين سيجارة.

5. إشراك الأصدقاء

أصدقاؤنا وعائلتنا أفراد أساسيون لنجاحنا في الإقلاع عن التدخين. يمكن أن يكونوا إما أكبر مؤيديك أو أكبر منتقديك. ويجب التأكد من أن أصدقاءك إلى جانبك أو ما إذا كان بإمكان بعضهم مواجهة التحدي معك.

6. لا تقف مكتوف الأيدي أمام التدخين

الإقلاع عن التدخين ليس دائمًا سهلا ولا يجب الوقوف ساكنا أمامه. واستخدام علاجات بدائل النيكوتين مثل اللاصقات والعلكة يزيد من فرصتك في الإقلاع بمقدار مرة نصف، كما أن اللجوء إلى أطباء متخصصين للتوقف عن التدخين يؤدي إلى زيادة فرصك 4 أضعاف. وتعمل منتجات العلاج ببدائل النيكوتين عن طريق إطلاق النيكوتين ببطء بمعدل منخفض في مجرى الدم لتقليل الرغبة الشديدة في التدخين.

7. كن نشطا

يقول العلماء إنه حتى 5 دقائق من المشي أو التمدد كافية لقطع الرغبة الشديدة. يمكن أن تعمل التمارين كوسيلة للتشتيت، بالإضافة إلى إطلاق الإندورفين الذي سيعزز مزاجك.

8. كن لطيفا مع نفسك

لا تقس على نفسك إذا كنت تجد صعوبة في ذلك، فإنك ستجعل الأمر أكثر صعوبة. من المهم أن تتذكر أنك إنسان فقط، وأن تعامل نفسك بلطف حتى عندما تكافح من أجل الإقلاع. لا تخف من السماح لنفسك بعلاجات أخرى مثل مساعدة إضافية من الحلوى، أو مكافأة نفسك بالأنشطة الأخرى التي تستمتع بها حتى لا تشعر بالحرمان الشديد.