"مُعقّمات غير مطابقة للمواصفات"... "الصناعة" تُحذر!

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أعلنت وزارة الصناعة انه بعد اجراء فحوصات مخبرية لدى معهد البحوث الصناعية على عيّنات من المعقّمات والمنظّفات المصنّعة أو المركّبة محلّياً تباع في مختلف نقاط البيع، تبيّن أن العديد منها غير مطابق للمواصفات القياسية الالزامية، لا سيّما المواصفة القياسية رقم NL EN1500:2015، الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، مع العلم أن هذه المواصفات أعطيت صفة الالزام القانوني بموجب المرسوم رقم 5705 الصادر بتاريخ 1-10-2019، الأمر الذي يعرّض السلامة العامة للخطر، ويعتبر اخلالاً بالانتظام العام، وبالقوانين المرعية الاجراء.

وحذرت وزارة الصناعة مصنّعي هذه المواد من عدم الالتزام بالمواصفات النافذة في عمليات الانتاج، مطالبة بسحب هذه السلع من الأسواق خلال 48 ساعة، وفي حال عدم التقيّد، ستتّخذ الوزارة الاجراءات القانونية بحقّ المخالفين، وصولاً إلى اقفال مصانعهم، والادّعاء عليهم قضائياً.

ودعتهم إلى صحوة ضمير، والتهيّب أمام دقّة وحراجة الأزمة الصحيّة المتأتيّة من تفشّي فيروس كورونا، واعتماد المواطنين على مثل هذه المستحضرات لحمايتهم وعائلاتهم، مؤكدة أنه اعتباراً من تاريخه، ستكثّف الفرق الفنية في الوزارة ومعهد البحوث الصناعية من أخذ العيّنات واجراء الفحوص في مختبرات المعهد المجهّزة للتحقّق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المحدّدة.

وتمنت وزارة الصناعة على الوزارات والادارات المعنية الأخرى التعاون معها والتشدّد في الرقابة للتحقّق من مطابقة هذه المستلزمات للمواصفات القياسية الوطنية، والقيام بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق ونقاط البيع وتسطير المحاضر بالمخالفات بحق المصنّع والتاجر على السواء، آخذين بالاعتبار أيضاَ ضبط الأسعار وعدم استغلال الأوضاع.