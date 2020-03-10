في خضم أزمة كورونا.. "رسائل إيجابية" من منظمة الصحة العالمية

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في الوقت الذي حذر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن تحول فيروس كورونا إلى وباء "أصبح فعليا جدا"، فإنه قدم للعالم مجموعة من الرسائل الإيجابية لطمأنة الناس، والتخفيف من حدة المخاوف التي اجتاحت العالم.

وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء أصبح فعليا جدا".

وأعقب المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية هذا التصريح، برسائل إيجابية لطمأنة الناس، جاء فيها:

- في حال تحول كورونا إلى وباء، فإنه "سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه".

- البشر "ليسوا تحت رحمة الفيروس، لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن أن تؤثر في مسار" الوباء.

- رغم تسمية ذلك بالوباء، فإن البشر قادرون على السيطرة عليه.

- عبر خطوات سريعة وحاسمة، نستطيع إبطاء فيروس كورونا والحؤول دون إصابات جديدة.

- معظم من أصيبوا سيشفون (شفاء أكثر من 70 في المئة ممن أصيبوا بكورونا في الصين، البالغ عددهم نحو 80 ألفا).