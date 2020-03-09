تحدي "كورونا" الأصعب.. هل من طرق آمنة للمس وجهك؟

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مع استمرار تفشي "كورونا" في عدد من دول العالم، وجه خبراء في المجال الطبي عددا من النصائح في سبيل وقف انتشار الفيروس المستجد، من بينها "التوقف عن لمس الوجه".



وقد ينتقل "كوفيد-19" إلى الإنسان بمجرد أن يلمس شيئا لمسه أحد المصابين مسبقا، ثم ينقله إليه عن طريق لمس وجهه، الفم أو الأنف أو حتى العينين، لذلك يدعو الخبراء الناس إلى تجنب لمس وجههم قدر الإمكان.

وتبقى هذه النصيحة الطبية بسيطة للوقاية من "كورونا"، ذلك أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة 9 ساعات على الأقل على الأسطح الصلبة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين الموجهين لهذه النصيحة، حيث قال خلال اجتماع مع مدراء شركات الطيران حول أزمة الفيروس الأربعاء الماضي: "لم ألمس وجهي منذ أسابيع. أنا أفتقده".

لكن عدم لمس الوجه يمثل تحديا لبعض الناس الذين اعتبروا أن الأمر صعب، لا سيما أن دراسات سابقة وجدت أن الإنسان العادي يلمس وجهه نحو 23 مرة في الساعة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن لمس الوجه يصبح عادة لدى الإنسان مع مرور الوقت، فيما يصفه بعض المتخصصين بـ"السلوك الذي يحدث دون وعي لمحاربة التوتر والقلق".

هل من طرق آمنة للمس وجهك؟

يقول الدكتور دون موني بيكر، اختصاصي الأمراض المعدية في غينزفيل بولاية فلوريدا الأميركية، أن هناك طرقا "آمنة" للمس الوجه، في حال وجد الإنسان صعوبة في التخلي نهائيا عن هذا السلوك.

وتابع: "إدراك هذه العادة والوعي بها أمر مفيد للغاية في سبيل تجنبها مستقبلا"، مضيفا: "كما أنه من الضروري استخدام المناديل للمس الوجه بدلا من اليد الحاملة للميكروبات".

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كذلك بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وفي حال كانت المياه غير متوفرة، ينصح باللجوء إلى معقم اليدين، الذي يحتوي على كحول تتجاوز نسبته 60 بالمئة.