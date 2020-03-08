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نصائح "غذائية" لتقليل فرص الإصابة بـ"كورونا"

8
MARCH
2020
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مع شح المعلومات بشأن طبيعة وآلية عمل فيروس "كورونا" المستجد، يتهافت الكثيرون من أجل معرفة أبسط طرق الوقاية منه، لا سيما فيما يتعلق بالعادات المرتبطة بتناول الطعام.
 
 
وأصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا، دليلا يتضمن نصائح بخصوص بعض السلوكيات التي تسبق أو تزامن تناول الطعام، بما يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
 
وتواصل المنظمة العالمية تقديم إرشادات ونصائح عملية في سبيل تجنب الفيروس، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 3600 شخص وإصابة ما يفوق 100 ألف آخرين بمختلف أنحاء العالم.
 
ونشرت المنظمة على موقعها الرسمي، دليلا بالصور يتضمن نصائح بخصوص العادات الغذائية، وهي:
 
1- استخدام ألواح وسكاكين مختلفة خلال عملية تقطيع اللحوم والخضار.
 
2- غسل اليدين باستمرار خلال مختلف عمليات تحضير الوجبة.
 
3- الحرص على طهي اللحوم بشكل كامل.
 
4- الحيوانات المريضة أو الميتة بسبب فيروسات مختلفة لا يجب تناولها نهائيا.
 
يشار إلى أن فيروس كورونا (19-COVID) أبلغ عنه لأول ‏مرة بمدينة ووهان الصينية يوم 31 ديسمبر 2019.
 
وروجت في وقت سابق تقارير إعلامية أفادت بأن حيوانات، ومن بينها "الخفافيش"، قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أشهر.
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