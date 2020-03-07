living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتبه أعراض تؤكد إصابتك بكورونا !

7
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، الفرق بين أعراض الأنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد.

وقال أيمن سالم، إن أعراض الإنفلونزا العادية تبدأ برشح أو زكام أو انسداد في الأنف وربما يكون عطس متكرر واحتقان بالحلق؛ مع أعراض عامة في الجسم مثل: ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل إلى 38 درجة مئوية.

أضاف أستاذ الصدر، أنه قد يصاحب أعراض الإنفلونزا العادية تكسير بالجسم وإرهاق عام ونلاحظ أن السعال ليس أساسيا في عدوى الإنفلونزا وهذا يظهر بعد أعراض الأنف والحلق.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن الالتهاب الرئوي الفيروسي نتيجة العدوى بفيروس كورونا المستجد تكون الأعراض هي من البداية ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية، مع سعال جاف مستمر وربما ضيق في التنفس، وتتمثل أعراض الجهاز التنفسي العلوي "رشح الأنف، احتقان خفيف جدا في الحلق".

وأكد أستاذ أمراض الصدر بقصر العيني، أن فيروس كورونا المستجد يستهدف خلايا الرئتين وليس الجهاز التنفسي العلوي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout