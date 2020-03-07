وفاة النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر جراء إصابتها بفيروس كورونا

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن النائبة في البرلمان الإيراني عن طهران، فاطمة رهبر، توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يسجل البرلمان الإيراني الوفاة الثانية له بسبب الفيروس، بعد وفاة النائب عن مدينة آستانة آشرفية، شمالي إيران، محمد رمضاني.

وفاطمة رهبر، برلمانية منتخبة وعضو المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الاسلامي عمرها 55 عاما، وكانت عضوا في مجلس الشورى الإسلامي في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة، وجاء ترتيبيها في انتخابات الدورة الحادية عشرة بالمركز الثاني عشر عن العاصمة طهران، بحسب وكالة فارس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4747 وعدد الوفيات إلى 124 وعدد المتعافين إلى 913".

وكان عبد الرزاق المصري، النائب في البرلمان الإيراني، قال خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن 23 من زملائه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، توفي هادي خسروشي، سفير إيران السابق في الفاتيكان، بالإضافة إلى وفاة حسين شيخ الإسلام، سفیر إيران السابق في سوريا، وستة من موظفي البنوك أيضًا، بسبب فيروس کورونا أثناء تقديم الخدمات المصرفية.

وعلى قائمة مرضى كورونا حاليا في البلاد، نائبة الرئيس معصومة ابتكار.