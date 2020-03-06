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9 أمور ينبغي تطبيقها لحماية نفسك وعائلتك من فيروس كورونا

6
MARCH
2020
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أثار فيروس كورونا الجديد الرعب حول العالم، مع انتشاره من ووهان الصينية إلى شتى البلدان وفتكه بالكثير من الأرواح.
 
وبهذا الصدد، نشر موقع "ذي صن" بعضا من الأمور والإجراءات التي يمكن القيام بها، للمساعدة في حماية أنفسنا وعائلاتنا من الفيروس القاتل.
 
1- اغسل يديك
 
إن أبسط طريقة يمكن للجميع اتباعها لوقف انتشار فيروس كورونا، هي غسل الأيدي بانتظام.
 
وتوصي هيئة الصحة العامة في إنجلترا بفرك كل قطعة من الجلد من المعصم إلى أسفل الأصابع، لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التركيز على يد واحدة في كل مرة.
 
وأظهرت دراسة حديثة نشرتها قاعدة بيانات Cochrane أن غسل اليدين هو أفضل طريقة للحد من خطر الإصابة بمرض مثل فيروس كورونا، ما يقلل من الاحتمالات بنسبة 54%.
 
2- تنظيف الهواتف الخاصة
 
حث الخبراء الناس على تنظيف شاشات هواتفهم الذكية مرتين في اليوم، بمنديل كحولي للمساعدة في مكافحة انتشار المرض.
 
ويلتقط الشخص العادي هاتفه 2600 مرة في اليوم، ويستخدمه زهاء 76 مرة.
 
وتعد السطوح مثل الزجاج بيئة مثالية لازدهار الفيروسات. ووصف بيتر هول، أستاذ الصحة العامة بجامعة واترلو، الهواتف المحمولة بأنها "أطباق بترية محمولة". ويقترح على الناس تنظيف هواتفهم في الغداء، وبعد العودة إلى المنزل في المساء، لقتل الجراثيم التي يتم جمعها في العمل وأثناء التنقل.
 
3- حماية الأقارب المسنين
 
إن كبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، ويحث الأطباء الناس على الابتعاد عن الأقارب الضعفاء إذا كانوا مرضى.
 
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس من منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي: "إذا كنت تبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ  COVID19 الحاد. حاول تجنب المناطق المزدحمة، أو الأماكن التي قد تتفاعل فيها مع الأشخاص المرضى".
 
4- طلب المشورة عند العودة من الأماكن المتأثرة
 
حثت الصحة العامة في إنجلترا الأشخاص العائدين من البلدان الأكثر تضررا من فيروس كورونا، على طلب المشورة الطبية.
 
ويجب على الأشخاص الذين عادوا من مقاطعة هوبي في الصين، أو مناطق الإغلاق في شمال إيطاليا أو مناطق الرعاية الخاصة في كوريا الجنوبية، منذ منتصف فبراير، البقاء في منازلهم وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين والاتصال بوحدة العناية الطبية، حتى إذا لم تظهر عليهم أي أعراض.
 
5- لا تسافر إلى المناطق المتضررة من فيروس كورونا
 
تقدم النصائح بعدم السفر إلى مقاطعة هوبي، أو إلى الصين عموما، باستثناء رحلات السفر الضرورية. كما لا يُنصح بالسفر إلى البلدان التي شهدت انتشارا واسعا لفيروس كورونا، على الأقل حاليا.
 
6- اغسل الملابس جيدا
 
توصي إرشادات إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، بغسل الملابس عند درجة حرارة 60 أو 40 درجة مئوية، باستخدام مسحوق أو منظف قائم على التبييض.
 
ويُنصح الناس أيضا بغسل أيديهم بعد التعامل مع الغسيل القذر.
 
7- كن على بينة من الظروف الصحية الكامنة
 
قد يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية، البقاء في منازلهم لتجنب الإصابة إذا استمر المرض في الانتشار.
 
وكانت معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين المصابين بمرض السكري ومشاكل القلب والجهاز التنفسي، أعلى بأكثر من 10 أضعاف من تلك التي لا تشمل حالات تعاني من مشاكل صحية سابقة في جميع أنحاء العالم.
 
8- استخدام أقنعة الوجه بشكل مناسب
 
أصبح مشهد الركاب والمتسوقين الذين يرتدون أقنعة الوجه، شائعا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم مع انتشار فيروس كورونا.
 
ولكن منظمة الصحة العالمية نصحت الأشخاص الأصحاء ألا يرتدوا قناعا إلا إذا كانوا يعتنون بشخص مصاب بالفيروس، مع غسل اليدين بشكل متكرر والتخلص من القناع بشكل صحيح.
 
9- تخزين المواد الغذائية اللازمة
 
ليست هناك حاجة لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية أو غيرها من السلع، ولكن المسعفين أشاروا إلى أنه قد يكون من الحكمة الحفاظ على بعض الأساسيات في متناول اليد في حالة الحاجة إلى العزلة الذاتية.
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