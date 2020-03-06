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تحذير.. شاشات الهواتف المحمولة تهددكم بكورونا!

6
MARCH
2020
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في ظل المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا، حذر علماء بجامعة "ساوث هامبتون" البريطانية، من خطورة شاشات الهواتف الذكية التي تعتبر حاضنة إيجابية لفيروس كورونا، كمثيلاتها من الأسطح الصلبة.
 
ووفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن شاشات الهواتف الذكية قد تتعرض للتلوث بفيروس كورونا في المناطق المعروفة بكثرة المصابين بالمرض وذلك عن طريق السعال والعطس.
 
وأكد هؤلاء العلماء على قدرة شاشات الهواتف الملوثة بفيروس كورونا على استمرارية حمل الفيروس لمدة أسابيع، ونقله لكل من يلمسها، لذا شددوا على ضرورة مسح الشاشات مرتين يوميا باستخدام مناديل معقمة بالكحول.
 
ومن جانبه، قال البروفيسور ويليام كيفيل، المشرف على هذه الدراسة، إن الشخص قد يتخذ احتياطاته بغسل يديه جيدا ولمدة 20 ثانية، وفقا للإرشادات، ويضيع مجهوده في لحظة بمجرد عودته للمس شاشة هاتفه إذا ما كانت حاملة للفيروس.
 
أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فأكد في مؤتمر صحافي أن جيش بلاده مستعد لدعم الشرطة للمحافظة على النظام في بلاده حال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
 
ووفق أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، فإن حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا تخطت 3100 ألف حالة حول العالم، بينما سجلت المملكة المتحدة 51 إصابة.
 
وسيطرت المخاوف من سرعة انتشار الفيروس على البريطانيين، حيث بدا ذلك واضحا من أرفف المواد الغذائية في كبريات المحال التجارية خشية أزمة غذاء إذا تفشى المرض.
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