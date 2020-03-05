آخر الارقام والاحصائيات حول الاصابات بالكورونا في ارجاء العالم

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أعلنت الهند إغلاق كافة المدارس الابتدائية في العاصمة حتى 31 مارس، مع وصول عدد المصابين بالفيروس إلى 30.

وفرضت الهند قيودا جديدة على القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية في إطارالجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

-أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تأكيد إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، لافتة إلى أنهم قيد العلاج في الحجر الصحي.

- تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا مما يرفع مجمل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.

- لبنان يعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة قادمة من بريطانيا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 16 حالة.

- وزارة الصحة السعودية تعلن شفاء إحدى المواطنات من فيروس كورونا المستجد.

- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد

- وزارة الصحة في مصر تعلن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج.

- أعلنت وزارة الصحة في إيران ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 107.

وأوضحت وزارة الصحة في ايران أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع ليصل إلى 3513 شخصا، مطالبة المواطنين بخفض استخدام العملات الورقية لوقف نشر كورونا.

إغلاق كنيسة المهد

- السلطات الفلسطينية تقرر إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم بعد الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا

- أعلنت السلطات في النمسا تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في النمسا إلى 37 حالة.

- الكويت أكدت شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة في البحرين تعلن عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اسكتلندا ليرتفع عدد المصابين في بريطانيا إلى 90 إصابة،.

ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا

- قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد قفز 109 حالات في غضون يوم.

وأضاف المعهد أنه اعتبارا من صباح اليوم كانت هناك 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد.

- سويسرا تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

- أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن بلادها ستمنع دخول أو عبور الزوار الأجانب الذين زاروا المدن التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا خلال الـ14 يوما الماضية، وذلك اعتبارا من الثامن من مارس.

- توفي شخص آخر في العراق جراء إصابته بفيروس كورونا، والضحية الأولى كانت في إقليم كردستان العراق والثانية في بغداد.

- أفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي المصابين في الإقليم ثماني إصابات.

- السلطات في مدينة كربلاء العراقية تعلن إلغاء صلاة الجمعة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

حجر صحي في اليابان

- أعلنت اليابان أنها تعتزم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على جميع الزوار القادمين من الصين وكوريا الشمالية، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

- أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لمواطنة مغربية قادمة من إيطاليا.

- سجلت البوسنة أول حالة إصابة بفيروس كورونا، حسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

- كشفت السلطات الفلسطينية عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا. وتقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.

وأعلنت وزارة السياحة الفلسطينية، حظر دخول السياح إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة 14 يوما، بسبب تصاعد المخاوف من انتشار كورونا.

كما تقرر إغلاق المدارس والمؤسسات في بيت لحم، لمنع تفشي كورونا.

- أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي للفيروس المستجد وتفشيه في عدة دول.

إصابات جديدة في الجزائر

- أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17.

- أعلنت الصين، الخميس، أن 31 شخصا توفوا جراء الفيروس، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.

- في كوريا الجنوبية، اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة من 6 آلاف، وهو الرقم الأكبر خارج الصين، وذلك بعدما سجلت السلطات 145 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية في البلاد إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5766، مع 35 حالة وفاة.

- أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، الخميس، بعد أن تسبب فيروس كورونا بخسائر فادحة للشركة التي كانت تعاني أصلا من مصاعب مالية.

- قالت سيكو هاشيموتو، وزيرة أولمبياد طوكيو اليوم إن اليابان مازالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار كورونا.