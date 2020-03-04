مبيعات معقم الأيادي تزداد 255%

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ازدادت مبيعات معقم اليدين في بريطانيا 3 مرات، إذ يسعى الزبائن إلى حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت شركة «كنتر» لأبحاث البيع بالتجزئة، في بيان، إنّ منتجات معقّم اليدين ارتفعت مبيعاتها بنسبة 255 % في الأسابيع الأربعة حتى 23 شباط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أنّ مبيعات الصابون السائل ازدادت بنسبة 7 % كما قفزت منتجات التنظيف المنزلية 10 % خلال الفترة نفسها.

وقال المسؤول في الشركة فريزر ماكفيت: «نظراً إلى تركيز وسائل الإعلام على انتشار وباء «كوفيد-19» الناجم عن فيروس كورونا، ليس من المستغرب أن نرى المتسوّقين يحاولون حماية أنفسهم من المرض».