أطعمة لذيذة.. نظام غذائي مضاد للشيخوخة بلا أمراض

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يساعد تناول الوجبات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة على مكافحة الشيخوخة والوقاية من الإصابة بالأمراض. وينصح العديد من خبراء التغذية باتباع قائمة محددة من الوجبات الغذائية وفقا لنظام معين من أجل العيش طويلا مع التمتع بصحة جيدة ونشاط وحيوية، بحسب ما أفاد الموقع الصحي "ويب ميد".

وفي ما يلي لائحة بأهم الأطعمة التي تساعد على الحماية من الشيخوخة والأمراض:

1 الخضراوات والفواكه الملونة

يوجد بجسم الإنسان جذور حرة هي عبارة عن جزيئات صغيرة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا السليمة. ويمكن أن تتسبب تلك الجذور في الإصابة بأمراض معينة، مثل السرطان وتسريع بلوغ مرحلة الشيخوخة وما يصاحبها من متاعب وأمراض. ولكن يستطيع الإنسان التصدي لها عن طريق تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تتوافر في الخضراوات والفواكه الملونة. يوصي الخبراء بتناول من خمس إلى تسع حصص من الخضراوات والفواكه يوميا.

2. التوت

يعد التوت من أهم المصادر المضادة للأكسدة. ويساعد في الوقاية من السرطان وبعض أمراض المخ.

ويمكن الحصول على الفوائد المتعددة عبر تناوله سواء طازجا أو مجمدا على مدار السنة يوميا أو خمس مرات أسبوعيا.

3.زيت الزيتون

يمتاز زيت الزيتون بقائمة طويلة من المزايا والفوائد الصحية، وعلى رأسها خصائصه كمضاد للالتهابات وللأكسدة في آن واحد.

ووفقا للعديد من الدراسات العلمية يساعد زيت الزيتون على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم ما يعني حماية الشرايين والأوعية الدموية.

4. الأسماك

توصف الأسماك بـ "غذاء الدماغ" لأن أحماضها الدهنية DHA وEPA تساعد المخ والجهاز العصبي على العمل بطريقة مثالية.

يوصي الخبراء بتناول الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع للوقاية من الإصابة بالخرف والزهايمر.

وينبغي الحرص على أسماك غنية بأوميغا-3، مثل السلمون والتونا التي تشتهر بفوائدها لخفض نسبة الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية.

5.فاصوليا والفول

يساعد تناول الفاصوليا أو الفول أو الحمص ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، الألياف في تحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والسكري.

6.الخضراوات الداكنة

تحتوي الخضراوات الداكنة على ألياف ومضادات الأكسدة، علاوة على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تكفل الحماية من الأمراض المزمنة.

كما تساعد الخضر الداكنة الأوراق على تكوين عظام قوية وتحسين صحة العينين والبشرة.

7.الطماطم

أثبتت دراسة علمية أن تناول الرجال لعشر ثمار طماطم أو أكثر أسبوعيا يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 35%.

8.الجوز

يقدم الجوز والمكسرات وجبة بروتين نباتية خالية من الكوليسترول، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين E، الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء.

كما يغذي جسم الإنسان بالدهون غير المشبعة، التي تساعد على خفض الكوليسترول "الضار" ورفع مستوى الكوليسترول "الحميد".

وينصح الخبراء بالاعتدال في تناول الجوز أي ما لا يزيد عن 24 حبة لتحقيق الفائدة وتجنب الزيادة في الوزن.

9.منتجات الألبان

يساعد كوب الحليب المدعم بفيتامين D، على الحماية من الإصابة بأمراض هشاشة وترقق العظام. كما يحسن عملية الهضم.

10. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة حماية طبيعية من احتمالات الإصابة بأنواع معينة من السرطان ومرض السكري وأمراض القلب. كما تساعد في علاج لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

ويفضل اختيار أنواع الخبز والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة. كما ينصح الخبراء بتناول الأرز البني بدلا من الأبيض

11.التوابل

ينصح الخبراء باستبدال الملح الأبيض بالتوابل التي تمنح مذاقا طيبا للوجبات الغذائية وتفيد القلب والأوعية الدموية.

إلى ذلك، يوضح موقع "WebMD" أن تلك القائمة المتنوعة من العناصر الغذائية المفيدة تقدم الحماية والوقاية من الأمراض وتساعد على إنقاص الوزن بما يؤدي إلى الحفاظ على صحة أفضل.

كما يقلل التخلص من الوزن الزائد الضغط على المفاصل والإجهاد على القلب، فضلا عن الوقاية من الإصابة بمرض السكري.