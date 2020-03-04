كيف يمكن القضاء على فيروس كورونا؟

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أعلنت بيترا غاستماير، رئيسة معهد الصحة والطب البيئي التابع لمستشفى Charité Berlin، أن غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات واستخدام الكمامات ليس كافيا للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الخبيرة في مؤتمر صحفي، "غسل اليدين جيدا بالماء والصابون يكفي لقتل الفيروس. ولكن في القطار مثلا حيث لا يكون الماء متوفرا دائما، يجب حمل علبة مطهر دائما. كما يجب أن يكون المطهر في كل غرفة استقبال، لأن المهم هنا السرعة، حيث لا توجد مغاسل قريبة".

ووفقا للخبيرة، بالنسبة للكمامات فإن "العاملين في المؤسسات الطبية بحاجة اليها، لحماية أنفسهم، كونهم على اتصال دائم مع المرضى، ولكن ليس من الضروري أن نستخدم جميعنا الكمامات". وتضيف "هذا لا يساعد على الوقاية. وقد أثبتته الأوضاع في الصين وإيطاليا، حيث المرض ينتشر على نطاق واسع. ما يعني أننا طريق خاطئ".

وأكدت نتائج الاختبارات المخبرية في ألمانيا تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا في 10 مقاطعات من مجموع 16.