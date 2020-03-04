living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يمكن القضاء على فيروس كورونا؟

4
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 أعلنت بيترا غاستماير، رئيسة معهد الصحة والطب البيئي التابع لمستشفى Charité Berlin، أن غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات واستخدام الكمامات ليس كافيا للوقاية من فيروس كورونا.
 
وقالت الخبيرة في مؤتمر صحفي، "غسل اليدين جيدا بالماء والصابون يكفي لقتل الفيروس. ولكن في القطار مثلا حيث لا يكون الماء متوفرا دائما، يجب حمل علبة مطهر دائما. كما يجب أن يكون المطهر في كل غرفة استقبال، لأن المهم هنا السرعة، حيث لا توجد مغاسل قريبة".
 
ووفقا للخبيرة، بالنسبة للكمامات فإن "العاملين في المؤسسات الطبية بحاجة اليها، لحماية أنفسهم، كونهم على اتصال دائم مع المرضى، ولكن ليس من الضروري أن نستخدم جميعنا الكمامات". وتضيف "هذا لا يساعد على الوقاية. وقد أثبتته الأوضاع في الصين وإيطاليا، حيث المرض ينتشر على نطاق واسع. ما يعني أننا طريق خاطئ".
 
وأكدت نتائج الاختبارات المخبرية في ألمانيا تسجيل 150 إصابة بفيروس كورونا في 10 مقاطعات من مجموع 16.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout