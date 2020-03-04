living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التلقيح في الطفولة يساعد على علاج السرطان

4
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت نتائج دراسة جديدة لعلماء جامعة هلسنكي الفنلندية، أن تعزيز جهاز المناعة باستخدام اللقاحات الأولية في فترة الطفولة ، يساعد في علاج السرطان بفعالية أعلى.
 
وتفيد مجلة Cancer Research، بأن العلماء الفنلنديين بالتعاون مع زملائهم الإيطاليين، أجروا دراسة على الفئران المخبرية ، كشفت نتائجها أن الفئران التي لقحت في صغرها بأي لقاح تقليدي، على سبيل المثال، ضد الكزاز، كانت فعالية علاج تطور الورم الخبيث عندهم أعلى، وذلك نتيجة تحسين الاستجابة المناعية. وقد استخدم الباحثون المستحضر الهجيني PeptiCRAd الجديد الذي ابتكره علماء جامعة هلسنكي.
 
ويشير الباحثون، إلى سهولة التحقق من هذه النتائج في الاختبارات السريرية، لأن طريقتهم تعتمد على استمرار فعالية جهاز المناعة المنصوص عليها في أي لقاحات مدرجة في برامج التطعيم الوطنية في جميع أنحاء العالم. ويقول البروفيسور فينتشينزو سيرولو، "هذه الطريقة يمكن أن تؤثر بصورة جدية في بروتوكولات العلاج المناعي السارية المفعول حاليا".
 
وتجدر الإشارة، إلى أن معظم سكان العالم قد لقحوا ضد مسببات الأمراض الشائعة، ما يساعد على ظهور ذاكرة مناعية خاصة بمرض معين. ويتيح فرصة  نشر استجابة مناعية أسرع وأكثر فاعلية عند إعادة اكتشاف مسببات الأمراض. هذه الاستجابة الثانوية، تكون أقوى وأسرع من الأولى.
 
وتكمن مشكلة اللقاحات الحالية المضادة للسرطان في أن فعاليتها شبيهة بالاستجابة المناعية الأولية وليس الثانوية. ويقول البروفيسور سيرولو، لقد ابتكرنا اللقاح الهجيني PeptiCRAd للتغلب على هذه المشكلة وجعل الاستجابة المناعية للعلاج ثانوية. ومنذ المباشرة باستخدامه ساهم بدرجة كبيرة في القضاء على العدوى المميتة الشائعة مثل الجدري والطاعون. لذلك قررنا أنه سيساعد في مكافحة الأورام الخبيثة".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout