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نصائح جديدة إحداها تطلب استخدام قلم لتبعد عنك كورونا

3
MARCH
2020
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نصائح جديدة ظهرت في اليومين الماضيين يمكن التسلح بها في التصدي للفيروس "الكوروني" المستجد، ذكرها متخصصون وأتت على ذكرها وسائل إعلام دولية، منها موقع صحيفة Foreing Policy الأميركية، وتضمن لمتبعها إبعاد خطره القاتل بإحكام، بعد أن أصاب 90 ألفا، وانتشر في 76 دولة، بينها 11 عربية، وقتل أكثر من 3000 بأقل من شهر، وتم التأكد في الوقت نفسه أن شهيته لا تتوقف عن طلب المزيد.
 
من النصائح، إضافة لوضع كمامة تغطي الفم والأنف وغسل اليدين باستمرار، هي أن تستخدم القفازات حين تخرج من المكتب أو البيت لتقيك شر ما يأتي من الملامسة العشوائية، وأن لا تلمس بيدك العارية مقبض أي باب، وأن ترفض مصافحة أي كان، ولو كنت على معرفة وثيقة به وشخصية، كما فعل من نراه في الفيديو أدناه يرفض مصافحة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حين مدت يدها لتحييه خلال مشاركتهما أمس باجتماع للمجموعة الوزارية، وهو وزير الداخلية في حكومتها Horst Seehofer البالغ 70 سنة.
 
 
من النصائح أيضا، أن لا تقترب من أي كان مسافة تقل عن متر واحد، تفاديا لعطسة منه ينطلق بها الفيروس إليك كما القذيفة المميتة. أما العبطة فممنوعة كليا، والممنوع أكثر هو العناق والتقبيل من أي نوع، لأنك لا تعرف الحالة الصحية لمن تعانقه، وهو نفسه قد لا يكون عالما أن الفيروس تمكن منه، ولأن الطريقة الأكثر شيوعا لانتشار "كورونا" هي بلمس الأشخاص أو الأسطح التي لوثها مريض مصاب بسعال أو عطس متكرر، أو بلمسة بسيطة. ومع أن المطهرات يمكن أن تقتل الفيروسات، إلا أن بإمكان الكثير منها التملص والعيش على أسطح صلبة يمسها كثيرون لساعات، وتشير الدراسات إلى أن بعضها يمكنه البقاء 9 أيام.
 
وممن ذكروا بعض التحذيرات المرفقة بنصائح، هو البروفيسور Günter Kampf الأستاذ المشارك عبر تخصصه بالنظافة والطب البيئي في جامعة Greifswald University بألمانيا، فقد اعتبر أن الخطر الأكبر هو بلمس مقابض الأبواب والدرابزين ومماسك الحافلات أو القطارات، ونصح في بيان أصدره بأن "الأفضل استخدام قلم أو أي اداة للضغط على الأزرار بدلا من الأصابع، خصوصا أزرار المصعد، لأن الجميع محاصرون فيه ويتنفسون الهواء نفسه داخله ويضغطون على الأزرار نفسها" كما قال.
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