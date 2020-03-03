living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التكلّس: الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

3
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تكلّس العظام هو النوع الأكثر شيوعًا لأمراض المفاصل (يعانيه أكثر من 30 مليون أمريكي)، وهو يصيب في الغالب الناس ما فوق 65 سنة، كما أنه أكثر شيوعا لدى الإناث. يمكن أن يصيب الركبة، الورك، الأصابع، العمود الفقري، العنق ولكن ليس المعصم. ففي الحالة الأخيرة يسمّى التهاب المفاصل أو الروماتيزم. 
 
يظهر التكلّس كنتيجة لتآكل الغضروف. كما أن الأسباب قد تعود الى العمر، السمنة، الصدمات النفسية، عوامل الوراثية، ضعف في العضلات، التهابات، داء السكري أو جراحة سابقة.
 
غالبًا ما يشعر المريض بألم لأقل من 30 دقيقة في الصباح، ثم يزيد مع النشاط خلال النهار مع سماع طقطقات. ليس هناك من علاج نهائي، لكن أشياء كثيرة قد تساعد في الحدّ من شدة الألم والأعراض. فممارسة الرياضة، العلاج بالحرارة والبرودة، فقدان الوزن، والعلاج الفيزيائي، حلول تُعتبر مفيدة.
تجدر الإشارة الى أن التكلّس لا يظهر في تحاليل الدم المخبريّة، إذ عادة ما تكون النتائج طبيعية. إلّا أن الصور بالأشعة تظهر تضيّقًا في المساحة التي تفصل بين العظام.
 
للحدّ من الألم، يتمّ إعطاء الأسيتامينوفين أولًا، ثم مضادات للالتهاب عند الحاجة. كما أن الحقن على مستوى المفاصل قد تساعد أيضا. أمّا الجراحة، فتُعتبر الخيار الأخير مع نسبة نجاح تفوق 90٪.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout