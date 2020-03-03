إلغاء بطولة كونمينغ للتنس في الصين بسبب فيروس كورونا

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أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس إلغاء بطولة كونمينغ للسيدات في أبريل نيسان المقبل بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.

وكانت البطولة ستقام خلال الفترة بين 27 أبريل نيسان و3 مايو أيار بمشاركة 32 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقا في منافسات الزوجي قبل أن يتسبب الفيروس في إلغائها.

وقتل الفيروس أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأصيب أكثر من 89 ألف شخص بالعدوى منذ ظهوره في الصين قرب نهاية العام الماضي.

وقالت رابطة اللاعبات في بيان ”لقد اتخذنا أفضل قرار في مصلحة اللاعبات والبطولة والعاملين في الرابطة والجماهير. نتطلع إلى إقامة البطولة في 2021 وخوض منافسات الرابطة المقررة في 2020“.

ومن المفترض إقامة بطولات للتنس في الصين في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول قبل أن تشارك أفضل ثماني لاعبات في البطولة الختامية في شينتشين في أول أسبوع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت الرابطة إنها ستستمر في التواصل مع الجهات الطبية لمتابعة انتشار الفيروس وستعمل على إدارة التغييرات الطارئة.