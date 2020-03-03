living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلغاء بطولة كونمينغ للتنس في الصين بسبب فيروس كورونا

3
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس إلغاء بطولة كونمينغ للسيدات في أبريل نيسان المقبل بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا.
 
وكانت البطولة ستقام خلال الفترة بين 27 أبريل نيسان و3 مايو أيار بمشاركة 32 لاعبة في منافسات الفردي و16 فريقا في منافسات الزوجي قبل أن يتسبب الفيروس في إلغائها.
 
وقتل الفيروس أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأصيب أكثر من 89 ألف شخص بالعدوى منذ ظهوره في الصين قرب نهاية العام الماضي.
 
وقالت رابطة اللاعبات في بيان ”لقد اتخذنا أفضل قرار في مصلحة اللاعبات والبطولة والعاملين في الرابطة والجماهير. نتطلع إلى إقامة البطولة في 2021 وخوض منافسات الرابطة المقررة في 2020“.
 
ومن المفترض إقامة بطولات للتنس في الصين في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول قبل أن تشارك أفضل ثماني لاعبات في البطولة الختامية في شينتشين في أول أسبوع من نوفمبر تشرين الثاني.
 
وقالت الرابطة إنها ستستمر في التواصل مع الجهات الطبية لمتابعة انتشار الفيروس وستعمل على إدارة التغييرات الطارئة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout