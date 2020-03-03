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كورونا: الخبر السار من الصين

3
MARCH
2020
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أعلنت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة اسابيع.
 
كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، جميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، مما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى 2943.
 
وظهر الفيروس في ووهان عاصمة هوباي، قبل أن ينتشر في 60 بلدا.
 
وسجلت الإصابات انخفاضا في الصين بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها، الثلاثاء، خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.
 
وإجمالا فإن عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 80 ألفا داخل الصين.
 
وعالميا، فان ما يقرب من 3100 شخص توفوا من جراء الفيروس.
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