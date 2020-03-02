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توقيت تناول الطعام اليومي لتعزيز خفض الوزن وتحسين الصحة!

2
MARCH
2020
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نعلم جميعا أن بعض الأطعمة أكثر صحة من غيرها عموما، ولكن دراسة أوضحت الآن أن الأمر ليس مجرد حالة "ما تأكله"، ولكن أيضا "موعد تناول الطعام".
 
وكشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة كبيرة من الإفطار يمكن أن يساعد جسمك على حرق السعرات الحرارية بمرتين ونصف المرة، مقارنة بتناول وجبة بالحجم نفسه في المساء.
 
فهل يمكن أن يكون سر أسلوب الحياة الصحي في موعد تناول الطعام؟
 
قالت ريانون لامبرت، خبيرة التغذية والمقدمة في Food For Thought، كيف أن النظر إلى الساعة قبل تناول الطعام يمكن أن يساعد على خفض الوزن.
 
- 7 صباحا: إفطار كبير
 
وجد باحثون بجامعة Lübeck  في ألمانيا أن تناول وجبة إفطار كبيرة، يمكن أن يساعد جسمك على حرق عدد سعرات حرارية أكثر بنحو مرتين ونصف المرة.
 
ووجدوا أيضا أن تناول وجبة إفطار منخفضة السعرات الحرارية يزيد من شهية الناس، وخاصة للحلويات، لذلك من المرجح أن يؤدي تناول وجبة إفطار أكبر ومتوازنة إلى الأكل بشكل صحي طوال اليوم.
 
وتقول ريانون: "إن عدم الإسراع إلى العمل بمعدة فارغة، هو وسيلة رائعة لزيادة الطاقة والإنتاجية إلى أقصى حد".
 
وعند الاستيقاظ، يمكن أن يكون جسمك أكثر جفافا من المعتاد، لذا تناول مشروبا مرطبا مثل ماء الليمون الحار بدلا من الكافيين.
 
- 11 صباحا: استراحة القهوة
 
يتناول معظمنا فنجانا من القهوة في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة، ولكن العلماء يقولون إن هذا قد يجعلنا في الواقع أكثر تعبا على المدى الطويل.
 
وينتج الجسم المزيد من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يساعدنا أيضا على الاستيقاظ، ويبلغ ذروته في الساعة 8 صباحا.
 
وإذا شربت القهوة في هذا الوقت كل يوم، فإن جسمك يتوقف بشكل طبيعي عن إنتاج الكورتيزول، ما يعني أنك ستفقد على المدى الطويل هرمون اليقظة الطبيعي هذا.
 
وتوصل العلماء إلى أنه من الأفضل شرب فنجان من القهوة عندما ينخفض الكورتيزول بشكل طبيعي خلال اليوم. بشكل عام، ما بين الساعة 10 صباحا و 12 مساء.
 
ووجدت دراسة منفصلة أن تناول الكافيين مباشرة قبل التمرين، يمكن أن يعزز الأداء ويزيد من كمية السعرات الحرارية التي تحرقها.
 
- 1 بعد الظهر: التوابل والمعكرونة والوجبات الخفيفة
 
قالت ريانون: "الغداء وقت رائع لتناول طعام دسم نوعا ما، حيث لا داعي للقلق بشأن النوم أثناء هضمه".
 
وتأتي قدرتنا على التركيز من إمدادات ثابتة من الطاقة من الطعام - وبالتالي إذا كنت تستمتع بالخبز والمعكرونة، فإن الغداء هو الوقت المثالي لاستهلاك هذه الأطعمة إذا كنت تريد التركيز في فترة ما بعد الظهر.
 
وأضافت ريانون: "من الأفضل تناول الوجبات الخفيفة الحلوة مثل ألواح الشوكولاتة والكعك مع الوجبة أو بعدها مباشرة، مثل تناول السكر مع الأطعمة الأخرى، وسيساعد على منع ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم."
 
- 3 مساء: اشرب الماء
 
يساعد التأكد من شرب الكثير من الماء يوميا في تقليل كمية السعرات الحرارية اليومية، لأنه يزيد من الشعور بالامتلاء.
 
ووجدت إحدى الدراسات أن القيام بذلك قبل تناول وجبة غذائية،  قلل من السعرات الحرارية بنسبة 13%.
 
كما أن الحفاظ على الرطوبة جيدا خلال فترة ما بعد الظهر، يمكن أن يمنع تناول الوجبات الخفيفة، بينما يحافظ على الانتعاش قبل العشاء.
 
- 7 مساء: هضم الطعام
 
قالت ريانون: "يوصى بتناول الطعام قبل النوم بساعتين للحصول على ساعات نوم جيدة، وتناول جزء أصغر من الطعام في المساء، يمكن أن يساعد على الهضم. وهناك بعض الدراسات العلمية التي تزعم أن استهلاك الكربوهيدرات والبروتين يساعد على النوم الجيد ليلا".
 
- 11 مساء: تجنب تناول الطعام
 
ينصح معظم المتخصصين بوجوب تجنب تناول الكثير من الطعام قبل النوم.
 
وتجادل بعض الدراسات أيضا بأن عملية التمثيل الغذائي لدينا تتباطأ عندما ننام، وبالتالي فإن السعرات الحرارية التي نستهلكها قبل وقت النوم مباشرة تكون أكثر عرضة للتراكم في الجسم.
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