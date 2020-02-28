تناولوا هذا الفطور لشهر واحد واخسروا 5 كيلوغرامات

A + A -

لها - تعتبر وجبة الفطور من أكثر الوجبات أهمية خلال النهار. فهي تمد الجسم بالطاقة وتساهم في تحسين المزاج وفي الحد من الشعور بالجوع في فترة ما قبل الظهر. ومن الممكن أيضاً الاستفادة منها من أجل خسارة الوزن.

وفي هذه الحالة ينصح بتناول إحدى وصفاتها لمدة شهر من أجل خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات. ويحتاج هذا إلى 300 ملل من اللبن الزبادي اليوناني، ملعقتي طعام من بذور الشوفان، ملعقة وسط من بذور الكتان المطحونة، ملعقة وسط من بودرة الكاكاو و5 الى 7 حبات من الخوخ المجفف.

1 تضاف حبات الخوخ إلى 100 ملل من الماء المغلي وتترك لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق.

2 تخلط بذور الشوفان مع بذور الكتان وبودرة الكاكاو واللبن. تمزج جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

3 تنزع حبات الخوخ من الماء وتقطع إلى مكعبات ثم تضاف إلى المزيج. وبعد الخلط جيداً يغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. وهكذا يتم الحصول على فطور شهي في الصباح.

ويشار إلى أن اللبن اليوناني يسهل عملية الهضم ويعزز امتصاص الجسم للمغذيات. وتعتبر بذور الشوفان غنية بالألياف القابلة للذوبان ما يعني أنها تساهم في الحد من الشعور بالجوع.

وتشكل بذور الكتان مصدراً مهماً لأحماض الأوميغا 3 والألياف والمغذيات والعناصر التي تحفز عملية خسارة الوزن.

كذلك يحتوي الكاكاو على بوليفينولات تؤدي دوراً مهماً في حرق الدهون فيما يعتبر الخوخ المجفف ضرورياً للحد من الشعور بالجوع. لكن يجب ان يتم في موازاة تناول هذا الفطور اتباع نظام غذائي صحي مع شرب كمية كافية من الماء وممارسة التمارين الرياضية 3 مرات أسبوعياً.