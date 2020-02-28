لهذا السبب يحب الجميع أكل الشوكولا

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لها - يعتبر الشوكولا بأنواعه المختلفة من أكثر أنواع السكاكر شعبية في العالم حيث لا يمكن أي شخص مقاومة ورفض مذاقه اللذيذ.

وتشير الدراسات التي يتم إجراؤها حول الكاكاو أنه يساعد على تحسين المزاج. ولهذا السبب يلجأ إلى تناول الشوكولا الذي يحتوي عليه الكثير من الأشخاص وخصوصاً عند شعورهم بالتوتر والقلق أو التعب.

وتؤكد الأبحاث الطبية أن هذه المادة تحتوي على 500 جزيئة مختلفة تساهم في عملية التحفيز النفسي ومنها الكافيين والثيوبرومين والمغنيزيوم والسيروتونين.

وتظهر التقارير التي تصدر عن مختلف الجهات المختصة في مجال تلك الأبحاث في المقابل أن السيروتونين يعمل على الحد من الشهية ولهذا لا ينصح بتناول الشوكولا بكمية كبيرة.

وأشار بحث اجري في جامعة سان دييغو مؤخراً إلى أنه من المفيد تناول الشوكولا الداكن من اجل خسارة الوزن. وأعاد هذا إلى احتوائه على مضادات أكسدة تطلق عليها تسمية الكاتشيين.

كذلك يحتوي هذا النوع من الشوكولا على كمية كبيرة من النحاس والمغنيزيوم والحديد. أما ذلك الممزوج بالحليب فهو غني بالكلسيوم والفوسفور.