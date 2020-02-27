فيروس كورونا.. أحدث التطورات وأبرز الحقائق لحظة بلحظة

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ارتفع عدد وفيات فيروس كورنا في العالم، الخميس، إلى 2810 أشخاص، غالبيتهم في الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي.



وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، تجاوز 82 ألف شخص، في حين تعافى من الفيروس أكثر من 33 ألفا آخرين حتى الآن.

وفي ما يلي أحدث التطورات عن فيروس كورونا من أنحاء العالم لهذا اليوم.

الكويت تعلق الدراسة بالكليات العسكرية

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الجيش الكويتي سيعلق الدراسة بالكليات والمدارس العسكرية لمدة أسبوعين اعتبارا من أول مارس، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، إن عدد الحالات المؤكدة في البلاد وصل إلى 43، جميعها مرتبطة بأشخاص زاروا إيران.

الإمارات توقف نقل الركاب بالعبارات مع إيران

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران لحين إشعار آخر، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الهيئة "ألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منعانتقال العدوى".

خسائر بالمليارات

قالت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا إن فيروس كورونا سيؤدي إلى خسائر بقيمة 22 مليار دولار لقطاع السياحة العالمي مع تراجع نفقات السياح الصينيين.

وقالت في مقابلة مع صحيفة الموندو الإسبانية: "أجرينا حسبة أولية قدرت أن هذه الأزمة ستكلف القطاع على الأقل 22 مليار" دولار.

روسيا تعلق رحلات لإيران

ذكرت وزارة النقل الروسية أن روسيا ستعلق بعض الرحلات الجوية من إيران وإليها اعتبارا من الجمعة، باستثناء رحلات الشركة الوطنية الروسية ايروفلوت وطيران ماهان الإيرانية.

إصابة ثالثة في لبنان

ذكرت وكالة الإعلام اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة أن السلطات رصدت ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وهو رجل وصل من إيران يوم 24 فبراير.

وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر اللبناني نقل الرجل من منزله إلى الحجر الصحي في مستشفى ببيروت بعد ظهور أعراض الإصابة.

إصابة مسؤولة إيرانية

أصيبت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورنا، في البلد الذي سجل حتى الآن وفاة 26 شخصا، في أعلى معدل للوفيات خارج الصين، حيث بدأ تفشي الفيروس.

14 وفاة في إيطاليا

قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان، إن شخصين آخرين توفيا في البلاد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات نتيجة أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى 14 شخصا.

اجتماع عربي صحي طارئ

قرر وزراء الصحة العرب عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة، من أجل "مراجعة خطط الاستعداد والترصد" لفيروس كورونا، بحسب بيان رسمي.

وأكد البيان الذي صدر على هامش الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب التي افتتحت صباحا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، "عقد اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء لدى وزارات الصحة العربية، لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر (آذار) مارس 2020 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

ثالث إصابة في إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن رجلا عاد من إيطاليا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، موضحة أن الرجل عاد من إيطاليا قبل أربعة أيام وجاءت تحاليله إيجابية بعد أن ظهرت عليه الأعراض. ويرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 3 أشخاص.

وطلبت السلطات من الإسرائيليين العائدين من إيطاليا عزل أنفسهم في منازلهم لمدة 14 يوما بعد عودتهم.

غلق مدارس

قال مسؤولون إن باكستان أغلقت المدارس في عدة مناطق وعلقت رحلات الطيران من إيران وإليها في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا بعد أن سجلت أمس أول حالتي إصابة بالفيروس.

والمصابان كانا قد سافرا إلى إيران ضمن مجموعات كبيرة. وقال مسؤولون من قطاع الصحة إن حالتهما مستقرة.

أعلنت الحكومة اليابانية إغلاق جميع المدارس على مستوى البلاد للمساعدة في السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه طلب غلق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى بدء عطلة الربيع أواخر مارس المقبل.

26 وفاة في إيران

قالت إيران إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26 وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهان بور للتلفزيون الرسمي: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة)... وصل عدد الوفيات إلى 26".

ودعا الإيرانيين لتجنب "السفر داخل البلاد ما لم يكن ضروريا". وأضاف أن الحكومة مددت إغلاق دور السينما والمنع المؤقت للأنشطة الثقافية والمؤتمرات أسبوعا آخر.