living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يمكن في المستقبل استعادة خلايا عضلة القلب التالفة؟

27
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ظهرت بوادر تشير إلى أن تغيير ما تستهلكه "محطة كهرباء" خلايا عضلة القلب لإنتاج الطاقة، يمكن أن يساعد القلب على الشفاء عند موت الخلايا.
 
وتفيد مجلة Nature Metabolism، بأن اكتشاف علماء جامعة UT Southwestern Medical Center، يفتح الطريق لإمكانيات جديدة لعلاج حالات تلف خلايا عضلة القلب، بما فيها قصور القلب الذي تسببه الفيروسات والسموم وضغط الدم المرتفع والنوبات القلبية.
 
ويقول البروفيسور هاشم صادق من قسم أمراض القلب في الجامعة، الطرق الحالية المستخدمة في علاج قصور القلب مهمتها ايقاف تلف عضلة القلب، لأن التوتر يزيد من تلفها مسببا موت الخلايا. أي لا توجد طرق علاجية لاستعادة عضلة القلب.
 
وكان البروفيسور صادق وفريقه العلمي قد اكتشف قبل 9 سنوات، أن قلب الثدييات يمكن أن يتجدد عند تلفه في الأيام الأولى من الحياة، نتيجة عملية انقسام خلايا عضلة القلب، المسؤولة عن قوة انقباضه. ولكن بحلول اليوم السابع تزول هذه القدرة نهائيا، وهذه نقطة تحول حادة يبطئ فيها انقسام هذه الخلايا بصورة ملحوظة.
 
وقد بينت الدراسات اللاحقة، أن هذه التغيرات في قدرة التجدد ناتج عن الأضرار التي لحقت بالجذور الحرة التي تسببها العضيات التي تعرف باسم الميتاكوندريا، التي تغذي الخلايا. وتلحق الضرر بالحمض النووي للخلايا، ما يجعلها تتوقف عن الانقسام.
 
لذلك فإن أهمية الاكتشاف الجديد، يكمن في التحول في إنتاج الجذور الحرة بسبب الميتاكوندريا في خلايا عضلة القلب، حيث تستهلك الطاقة بشكل آخر. وتعتمد ميتاكوندريا الجنين على الجلوكوز في رحم الأم، وبعد الولادة تتحول إلى الأحماض الدهنية  خلال الأيام الأولى بعد الولادة لاستخدام الجزيئات الكثيفة النشطة في حليب الأم.
 
ويقول البروفيسور صادق، من الضروري حاليا، ابتكار دواء يغير ما تتغذى عليه خلايا عضلة القلب، لإجبارها على الانقسام، لعلاج أمراض القلب بما فيها قصور القلب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout