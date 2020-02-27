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لهذا السبب يكتسب بعض الأشخاص الوزن وان كانوا يتناولون القليل من الطعام

27
FEBRUARY
2020
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لها - يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن وإن كانوا لا يتناولون كمية كبيرة من الطعام. ويتساءلون عن اسباب ذلك باستمرار.
 
ومن هذه الاسباب الكسل على مستوى عملية الأيض، ما يعني عدم قدرة الجسم على حرق عدد كبير من السعرات الحرارية.
 
ولهذا السبب ينصح الخبراء بحسب موقع Améliore Ta Santé الفرنسي هؤلاء الأشخاص بضرورة اعتماد نظام غذائي غني بالمغذيات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
 
ويشيرون إلى أن هذا يساعد على الحفاظ على عملية أيض سليمة وصحية وعلى تنظيم عمل الهرمونات بطريقة ايجابية وعلى زيادة الكتلة العضلية والحد من تراكم الدهون.
 
وذكر تقرير الموقع أن الأشخاص الذين يمتلكون كتلة عضلية كبيرة يتسمون بأيض مرتفع مقارنة بأولئك الذين يعانون من الضعف على المستوى العضلي.
 
ولفت إلى أن كمية الطعام سواء كانت كبيرة أم قليلة لا ترتبط في بعض الحالات بزيادة الوزن أو خسارته مضيفاً أنه من الأفضل دائماً اتباع نظام غذائي صحي في كل الحالات مع الحرص على استشارة الاختصاصيين في حال عدم القدرة على خسارة الوزن لكشف السبب الحقيقي لذلك.
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