الزبادي والسوشي أفضل وصفتين لتعزيز الصحة الإنجابية

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لها - يؤثر تناول اللبن الزبادي والسوشي على الصحة الإنجابية وخصوصاً لدى الرجل. وهو ما توصلت إليه دراسة حديثة أجريت في Massachusetts Institute of Technology في الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في نتائجها أن الزبادي هو من أكثر أنواع الطعام فعالية في ما يتعلق بزيادة الخصوبة. كذلك وجد باحثون من جامعة إلينويز أن تناول السوشي ينعكس بشكل إيجابي جداً على القدرة الإنجابية لدى الرجال.

وأفادوا بأن هذا يعود إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من أحماض الأوميغا 3. ولهذا نصحوا بتناول هذين المكونين وإن بكميات معتدلة في حال الرغبة في الإنجاب.

ويشار إلى أنه من الضروري التمييز بين اللبن الزبادي والحليب المخمر. فالنوع الأخير يحتوي على أنواع بكتيريا مختلفة عن تلك التي يحتوي عليها اللبن.

ويذكر أن الزبادي ليس غنياً بالدهون الضارة حيث تشكل نسبة تتراوح بين 0 و4% فقط من تركيبته بحسب الحليب الذي استخدم لصنعه. كما ان النوع الطبيعي منه يحتوي على صنف واحد من السكر هو اللاكتوز.