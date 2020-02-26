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دراسة تكشف عن وجبات غذائية تضر بخصوبة الرجال!

26
FEBRUARY
2020
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كشفت دراسة حديثة أن الرجال أكثر عرضة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وصغر حجم الخصيتين، إذا تناولوا الوجبات السريعة.
 
وأظهر الباحثون أن أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالأسماك والدجاج والفواكه والخضار والماء، ينتجون أكبر عدد ممكن من الحيوانات المنوية مع كبر حجم الخصيتين لديهم.
 
ووجدت جامعة هارفارد أن تناول الأطعمة السريعة واللحوم الحمراء، له تأثير معاكس.
 
وتأتي النتائج بعد تحليل الصحة وعادات الغذاء لنحو 2935 رجلا دنماركيا، بمتوسط عمر 19 عاما، خلال امتحانات القبول بالخدمة العسكرية.
 
وقاس الباحثون حجم الخصية لدى الرجال، كما حللوا عدد وشكل وقدرة الحيوانات المنوية على السباحة، وفقا لتقارير "ذي صن".
وقالت قائدة الدراسة، الدكتورة فيبي ناسان، يمكن للرجال زيادة فرص أن يصبحوا آباء، عن طريق تناول نظام غذائي متوازن.
 
وتظهر نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open، أن النباتيين يحتلون المرتبة الثانية عادة عندما يتعلق الأمر بقياس حجم الخصية والحيوانات المنوية.
 
أما أولئك الذين يتناولون حمية "سكاندي" من الألبان والسمك المدخن، فقد احتلوا المرتبة الثالثة.
 
وفي يونيو الماضي، أفيد أن تناول وجبة من الوجبات السريعة يقلل من خصوبة الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما.
 
ووجد علماء أميركيون أن عدد الحيوانات المنوية لدى أولئك الذين تناولوا البيتزا والبطاطا المقلية، كان أقل بمقدار 26 مليونا من أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا "صحيا".
 
وأظهرت النتائج أن اللحوم الحمراء والخبز والمشروبات السكرية قللت من أعداد الحيوانات المنوية.
روسيا اليوم
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