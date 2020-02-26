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إليك النتائج الصحية الخطرة لعدم غسل الليمون قبل عصره

26
FEBRUARY
2020
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لها - يعتبر عصير الليمون من المكونات الأساسية لمعظم الأطباق التي يتم تحضيرها في المنزل. لكن قبل ذلك يجب التأكد من غسل القشرة جيداً من الخارج.
 
والسبب أن هذه القشرة تشكل بيئة مناسبة لنمو الكثير من البكتيريا والجزيئات الضارة إضافة إلى تجمع بقايا المبيدات الحشرية. فعندما يتم تقطيع حبة الليمون من دون غسلها تنتقل تلك البكتيريا من القشر إلى اللب. وهو ما يحدث عند عدم غسل حبات البرتقال أيضاً.
 
ولهذا من الضروري دائماً تنظيف الخضار وإن كان يتم استخدام لبها من دون القشر. والأفضل في هذه الحالة عدم استخدام الصابون منعاً لامتصاص الجزء الداخلي منها لبقاياه.
 
وينصح بعدم الاكتفاء بالنقع بالماء فقط لأن هذا لا يساعد على تخليصها من آثار المبيدات. فمن المفيد تنظيفها تحت الماء الجاري مع الفرك بواسطة فرشاة نظيفة مخصصة لذلك.
 
وبعد ذلك يجب الانتباه الى عدم تجفيفها بمنشفة المطبخ أي التي يتم استخدامها لتجفيف اليدين أو الأواني لأن هذا يعززعملية انتقال الجراثيم التي يمكن أن تعلق في القماش إليها.
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