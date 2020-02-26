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مشروبات عليك تجنبها عند تناول الدواء.. تعرف عليها

26
FEBRUARY
2020
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من المتعارف عليه أنه لا ينصح بتناول الدواء مع الكحول. ولكن هناك مشروبات أخرى لا تصلح لتناول الأدوية، لأنها قد تسبب الخفقان أو ارتفاع ضغط الدم وحتى الغثيان.
 
ويقول الخبير في الجمعية الفيدرالية لصناعة الأدوية بألمانيا توماس بروكنر، إن المشروبات التي ينبغي تجنبها عند تناول الأدوية هي الكحول والقهوة والشاي والحليب.
 
وأضاف، يلعب السائل المستخدم في تناول الدواء دورا مهما، لأنه يؤثر في فعالية الدواء، أو يخلف آثارا صحية جانبية. فالكحول مثلا يجعل تأثير الدواء غير معروف، فقد يزيد من مفعوله، أو يقلل وقد يلغي مفعوله. ويؤدي إلى الخفقان والدوخة أو الغثيان.
 
فعالية الدواء
وأما الحليب، فإنه بخلاف الكحول مفيد للجسم. ولكنه مدرج في قائمة المشروبات المحظور استخدامها في تناول الأدوية. فالحليب يحتوي على الكاليسيوم المفيد للجسم، ولذا لا يمكن استخدامه في تناول الأدوية.
 
 
فمع المكونات النشطة للدواء فهناك مركبات لا تذوب بسهولة، كما يحصل عند تناول المضادات الحيوية، حيث يصبح الجسم عاجزا عن امتصاص المادة الفعالة في الدواء، التي يطرحها الجسم إلى الخارج، وبالتالي يصبح تأثير الدواء ضعيفا جدا أو لا يؤثر مطلقا.
 
وبالنسبة للقهوة والشاي فهما يحتويان على الكافيين الذي له مفعول منشط، ويجلب تحفيزه للجهاز العصبي حصول تفاعلات غير مرغوبة مع الأدوية. وتكون النتيجة القلق والخفقان وارتفاع ضغط الدم.
 
ولا ينصح الخبراء بتناول الأدوية مع عصير الجريب فروت، لأنه يحتوي على مركبات فوروكومارين والفلافونويد. وهذه المركبات مفيدة للجسم، ولكن عند تناولها مع الأدوية تحجب الإنزيم الذي يحلل المستحضرات الطبية.
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