إرشادات لوزارة الصحة تتعلق بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد!

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عممت وزارة الصحة ارشادات خاصة تتعلق بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد تتضمن الآتي: "في حال العودة من أحد الأماكن الموبوءة بفيروس كورونا من دون عوارض يجب إتباع هذه التعليمات لمدة 14 يوم:

* الإنتقال إلى المنزل:

منذ لحظة الوصول إلى مطار بيروت الدولي:

- استعمال القناع الجديد من لحظة الخروج من الطائرة.

- عدم الاختلاط أو التقبيل أو السلام على الأهل والمستقبلين.

- الصعود في سيارة خاصة.

- يقود السيارة أحد القادمين على متن الطائرة.

- ترك نوافذ السيارة مفتوحة.

- التوجه مباشرة إلى المنزل أو مكان العزل الفردي.

* العزل في المنزل:

- البقاء في المنزل لمدة 14 يوما" وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية.

- يجب البقاء في غرفة جيدة التهوئة مع نافذة يمكن ان تكون مفتوحة، منفصلة عن الاخرين في المنزل.

- لشراء طعام أو دواء أطلب من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو السائقين توصيل المواد عند باب منزلك أو غرفتك.

- إغسل يديك كثيرا باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.

- يجب أن لا تدعو الزوار.

- يجب أن يكون لديك حمام أو مرحاض منفصل.

- يجب وضع نفاياتك في كيس من القمامة البلاستيكية ثم ربطها في كيس آخر.

- لا تشارك الأكواب أو أدوات الأكل أو المناشف أو أغطية السرير".

وذكرت الوزارة ان "هذا الفيروس ممكن أن ينتقل من إنسان مصاب وبدون عوارض إلى أفراد الأسرة والأشخاص المحيطين والمجتمع".