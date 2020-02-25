إرشادات لوزارة الصحة تتعلق بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد!

عممت وزارة الصحة ارشادات خاصة تتعلق بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد تتضمن الآتي: "في حال العودة من أحد الأماكن الموبوءة بفيروس كورونا من دون عوارض يجب إتباع هذه التعليمات لمدة 14 يوم:
* الإنتقال إلى المنزل:
منذ لحظة الوصول إلى مطار بيروت الدولي:
- استعمال القناع الجديد من لحظة الخروج من الطائرة.
- عدم الاختلاط أو التقبيل أو السلام على الأهل والمستقبلين.
- الصعود في سيارة خاصة.
- يقود السيارة أحد القادمين على متن الطائرة.
- ترك نوافذ السيارة مفتوحة.
- التوجه مباشرة إلى المنزل أو مكان العزل الفردي.
* العزل في المنزل:
- البقاء في المنزل لمدة 14 يوما" وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية.
- يجب البقاء في غرفة جيدة التهوئة مع نافذة يمكن ان تكون مفتوحة، منفصلة عن الاخرين في المنزل.
- لشراء طعام أو دواء أطلب من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو السائقين توصيل المواد عند باب منزلك أو غرفتك.
- إغسل يديك كثيرا باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.
- يجب أن لا تدعو الزوار.
- يجب أن يكون لديك حمام أو مرحاض منفصل.
- يجب وضع نفاياتك في كيس من القمامة البلاستيكية ثم ربطها في كيس آخر.
- لا تشارك الأكواب أو أدوات الأكل أو المناشف أو أغطية السرير".
وذكرت الوزارة ان "هذا الفيروس ممكن أن ينتقل من إنسان مصاب وبدون عوارض إلى أفراد الأسرة والأشخاص المحيطين والمجتمع".