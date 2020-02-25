living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إرشادات لوزارة الصحة تتعلق بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد!

25
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عممت وزارة الصحة ارشادات خاصة تتعلق بالعزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد تتضمن الآتي: "في حال العودة من أحد الأماكن الموبوءة بفيروس كورونا من دون عوارض يجب إتباع هذه التعليمات لمدة 14 يوم:

* الإنتقال إلى المنزل:
منذ لحظة الوصول إلى مطار بيروت الدولي:
- استعمال القناع الجديد من لحظة الخروج من الطائرة.
- عدم الاختلاط أو التقبيل أو السلام على الأهل والمستقبلين.
- الصعود في سيارة خاصة.
- يقود السيارة أحد القادمين على متن الطائرة.
- ترك نوافذ السيارة مفتوحة.
- التوجه مباشرة إلى المنزل أو مكان العزل الفردي.

* العزل في المنزل:
- البقاء في المنزل لمدة 14 يوما" وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الاجتماعية.
- يجب البقاء في غرفة جيدة التهوئة مع نافذة يمكن ان تكون مفتوحة، منفصلة عن الاخرين في المنزل.
- لشراء طعام أو دواء أطلب من الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو السائقين توصيل المواد عند باب منزلك أو غرفتك.
- إغسل يديك كثيرا باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.
- يجب أن لا تدعو الزوار.
- يجب أن يكون لديك حمام أو مرحاض منفصل.
- يجب وضع نفاياتك في كيس من القمامة البلاستيكية ثم ربطها في كيس آخر.
- لا تشارك الأكواب أو أدوات الأكل أو المناشف أو أغطية السرير".

وذكرت الوزارة ان "هذا الفيروس ممكن أن ينتقل من إنسان مصاب وبدون عوارض إلى أفراد الأسرة والأشخاص المحيطين والمجتمع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout