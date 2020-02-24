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لتخسروا الوزن تناولوا هذا العدد من حبات اللوز يومياً

24
FEBRUARY
2020
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لها - أشارت أبحاث طبية أجريت في جامعة فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية ونشرت نتائجها في دورية Médicale Nutrition Research إلى أن تناول 10 حبات من اللوز النيئ يومياً يساعد على الحفاظ على الرشاقة وعلى التمتع بصحة جيدة.
 
وذكر تقرير أصدره الباحثون أن اللوز يساعد على حماية صحة القلب والأوعية الدموية من الأمراض وأنه يساهم في الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
 
وأشار إلى أن غناه بالبوتاسيوم يجعله عاملاً أساسياً في الحد من ارتفاع ضغط الدم، مضيفاً أنه مصدر للفيتامين E الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ما يعني أنه يمنع شيخوخة الخلايا.
 
وخلص إلى ان تناول اللوز يومياً يساعد أيضاً على الشعور بالشبع لوقت طويل وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات ويحد من الرغبة في تناول الأطعمة المالحة والحلوة.
 
وقالت أليسيا بورنز المشرفة على الدراسة في هذا السياق: "تنتقل العادات التي نكتسبها صغاراً إلينا في سن الرشد. وإذا كان الأهل ينصحون أولادهم بتناول اللوز فلا شك في أن هؤلاء سيواصلون فعل ذلك عندما يكبرون".
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