living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

6 طرق تساعدك في التخلص من إدمان المشروبات الغازية

24
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشر موقع "Health Line" للصحة، طرقا تساعد التخلص من هذا الإدمان على المياه الغازية لما تسببه من أضرار كبيرة على جسم الإنسان، لا سيما زيادة الوزن، وتضرر الأسنان، و ظهور حب الشباب، والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني الخطير، بالإضافة لأرق النوم.
 
ودعا الموقع إلى اعتماد ست طرق يؤدي الالتزام بها إلى التخلص من إدمان هذه المشروبات الغازية، وهي:
 
 
1- شرب الماء بكميات كبيرة
عند الشعور بالعطش، يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية، لذلك في هذه الحالة يجب شرب كمية كثيرة من المياه، والانتظار عدة دقائق، ما يساعد على ترطيب الجسم وتجنب الحاجة إلى شرب الصودا.
 
 
 
2- مضغ المسكة (العلكة)
يمكن اللجوء إلى مضغ المسكة عند الشعور برغبة في تناول المشروبات الغازية، كوسيلة للحد من ذلك، أو التفكير في عمل أي نشاط مفيد مثل الاستحمام أو المشي لعدة دقائق.
 
3- تجنب الجوع
يجب تناول الوجبات اليومية، وتجنب الشعور بالجوع عن طريق تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه الطازجة، وبالتالي تقل الحاجة إلى المشروبات الغازية.
 
 
4- تناول الحلوى الصحية
في بعض الأحيان، يتناول الشخص المشروبات الغازية كنوع من السكريات التي تزيد الشعور بالطاقة والحيوية، وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية المحلاة مثل العسل أو اللبن الذي يحتوة على بعض عناصر التحلية أو الفواكه الموسمية.
 
 
جدير بالذكر أن عصائر الفواكه تحتوي على عناصر غذائية مقارنة بالمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.
 
 
5- التحكم في الضغط العصبي
كشف الموقع المذكور أعلاه، أن البعض يلجأ إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وتناول المشروبات الغازية عند الشعور بالضغط العصبي، لذلك عرضت الدراسة على أن ممارسة الرياضة والتأمل وتمارين التنفس هي الأجدى في هذه الحالة.
 
 
 
6- تناول مشروبات صحية
يُنصح باستبدال المشروبات الغازية بأخرى صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب أو الفواكه ومياه جوز الهند أو المياه التي يُضاف إليها النعناع وشرائح الخيار.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout