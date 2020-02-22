أدوية لمكافحة "الكورونا" قيد التجربة.. ما هو ال "فافي لافير"؟

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تم اعتماد عقار فافيلافير المضاد للفيروسات في تشجيانغ Hisun Pharmaceutical كعلاج استقصائي لعلاج فيروس كورونا ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأولية أن الدواء حصل على موافقة الجهات التنظيمية كدواء مضاد لفيروس كورونا. ومع ذلك ، تفيد التقارير المحدثة بأن الشركة قد حصلت على موافقة سريرية للتجربة لاختبار فافيلافير في مرضى كوفيد 19.



إن العقارين المتبقيين اللذين يظهران فعالية هما كلوروكين دواء مضاد للملاريا وريديسديفير الدواء التجريبي من Gilead.





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