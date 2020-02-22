living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منها الموز والشوكولاتة.. أطعمة تسبب الصداع تجنبها

22
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قد تكون الأطعمة سببا لمشكلة صحية، بعكس الشائع عندما يلجأ لها الكثيرون لعلاج بعض الأمراض والوقاية من الأخرى. وأثبتت بعض الدراسات بحسب ما ذكره موقع healthline أن بعض الأطعمة تسبب الصداع المزمن نظرا لما تحتويه من عناصر ومعادن مختلفة تؤثر على صحة الجهاز العصبي.
 
وفيما يلي أبرز الأكلات التي تسبب الصداع بحسب الموقع:
 
 
1: الشوكولاتة من أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع الشديد وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكافيين الذي يسبب الصداع.
 
 
2: الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة، تزيد من الشعور بالصداع الشديد.
 
 
3: الجبن، من الأكلات التي تزيد من الشعور بالصداع وألم الرأس المستمر.
 
 
4: المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، تزيد من الشعور بالصداع النصفي المزمن.
 
 
5: بعض أنواع المكسرات خصوصا الفول السوداني، يؤثر على صحة الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالصداع والألم.
 
 
6: الفاصوليا والبازلاء على الرغم من احتوائهما على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناولهما يسبب الصداع الشديد.
 
 
7: التين، من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولكن تناولها بكثرة يزيد من الشعور بالصداع المستمر.
 
 
8: الخوخ والأفوكادو من الفواكه التي تسبب الصداع الشديد وألم الرأس.
 
 
9: الموز من الفواكه الشهيرة التي تتميز بمذاقها الطيب واحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناول الموز يزيد من حدة الصداع والألم.
 
 
10: البيتزا، من الأكلات التي يفضلها الكثيرون خصوصا الأطفال ولكن الإكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.
 
 
11: الأطعمة المصنعة مثل" السجق والهوت دوج"، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout