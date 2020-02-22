تعميم من وزير التربية حول الوقاية من فيروس "كورونا" في المدارس

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ٱصدر وزير التربیة والتعلیم العالي الدكتور طارق المجذوب التعمیم رقم 7 الموجه إلى جمیع المسؤولین عن المؤسسات التربویة الخاصة والرسمية في لبنـان حول الوقایة من فیروس الكورونا المستجد (nCoV) وجاء فيه:

مع تأكيد وزير الصحة العامة وجود حالة لفيروس كورونا في لبنان ((nCoV،

یھم وزارة التربیة والتعلیم العالي التأكید أنھا أعدت وبالتعاون مع الجھات المعنیة من منظمات دولیة ومؤسسات محلیة مخطط عمل وطني للوقایة من مخاطر إنتشار ھذا الوباء بما یؤمّن تكامل العمل بین القطاعين التربوي والصحي، ويتطلّب تضافر الجھود بین العناصر البشریة العاملة في المؤسسة (التعليمية والادارية) والتلامذة/الطلاب والأھل وبدعم توعويّ من المسؤول الصحي (الممرض، المرشد الصحي أو المكلّف بالقيام بهذه المهمة) الذي سیتولى مسؤولية متابعة تطبیق عناصر المخطط وفق الآلية التالية:

1- توفیر المعلومات حول الوقایة من انتشار العدوى:

للھیئة الإداریة والتعلیمیة وللأفراد العاملین في المؤسسات التربوية عامة:

قيام المسؤول عن المؤسسة وبالتعاون مع المسؤول الصحي فیھا بعقد إجتماع عام لجمیع أفراد المؤسسة، في أول يوم عمل يلي صدور هذه التعميم، وقبل بدء أعمال التدريس، یتم خلاله قراءة وتوضیح مضمون ھذا التعمیم ومضمون جمیع المنشورات والملصقات ذات الصلة والمتوافرة على الصفحة الالكترونية لكل من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.

للأھل :

قيام المسؤول الصحي بتنظيم لقاءات توعوية مع الاهل، فردیة أو جماعیة وفق متطلبات الوضع.

للتلامذة/الطلاب:

تكليف أفراد الهيئة التعليمية تكریس 20 دقیقة من أول حصة تعليمية خلال أول يوم تعليمي يلي صدور هذا التعميم، يجري خلالها، وبالاعتماد على الطرق الناشطة وفق الفئات العمریة للمتعلمين، توضیح المعلومات والإجراءات التي تقي من الكورونا بالاستناد الى مضمون المنشورات والملصقات ذات الصلة والمتوافرة على الصفحة الالكترونية لكل من وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، مع التشديد على السلوكيات الصحّية الصحيحة (آداب العطس، غسل اليدين، والتصرف السليم باستعمال المحارم وكيفية التخلص منها).

توعية التلامذة/الطلاب على عدم مشاركة الاغراض الشخصية فيما بينهم.

التشدید على تطبیق السلوكيات السلیمة:

تكثیف الجھود لتأكيد تنفيذ التلامذة/الطلاب لأصول غسل الیدین بالماء والصابون وبالطریقة الصحیحة.

تأمين نظافة البیئة في المؤسسة التربوية بما في ذلك طاولات التلامذة/الطلاب وكافة المرافق الصحیة من خلال التنظيف والتعقيم اليومي ولعدة مرات في اليوم.

تأمين الماء والصابون والمناديل الورقية في جميع مرافق غسل اليدين، كما وتأمين عبوات تحتوي على سائل التعقيم في الممرات و/او داخل الصفوف والتشديد المستمر على ضرورة تكرار غسل اليدين، من خلال الاشراف والمتابعة.

مراقبة التلامذة/الطلاب وتطبیق الإجراءات الإداریة الوقائیة وترصّد الحالة الوبائیة:

يطلب من الأھل عدم إرسال أي تلميذ/طالب یشكو من أي عارض من العوارض التالیة: حرارة مرتفعة (38 درجة مئویة وما فوق)، سعال، ضیق أو صعوبة في التنفس.

يقوم كل من أفراد الهيئة التعليمية بمراقبة تلامذة/طلاب صفه وإحالة كل من تظھر علیه إحدى ھذه العوارض إلى المسؤول الصحّي في المؤسسة لإبقائه في غرفة الصحة ریثما یتم الإتصال بالأھل لاصطحابه ومتابعة وضعه الصحّي حسب الحالة، على أن يقوم المسؤول الصحي بمتابعة حالة هؤلاء التلامذة/الطلاب الصحيّة من خلال التواصل الدوري مع الأهل.

يقوم أفراد الهيئة التعليمية بتطبیق الطرق التربویة التي تؤمّن التعویض اللازم للمتغیبین عن دروسھم بسبب المرض.

عند تأكيد حالة كورونا المستجدة بين التلامذة/الطلاب أو أحد افراد الهيئتين التعليمية والادارية أو العاملين ضمن نطاق المؤسسة، يقتضي الاتصال مباشرة بوزارة التربية والتعليم العالي على الخط الساخن (01772186) كما الاتصال بمركز طبابة القضاء الذي تقع المؤسسة التعليمية ضمن نطاقه الجغرافي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

إن وزارة التربية والتعليم العالي، إذ تعوّل على تعاونكم التام في تطبيق المخطط أعلاه للوقایة من العدوى بالكورونا المستجد ((nCoV، تؤكّد التزامها التام بمتابعة المنشورات والملصقات التي تصدر عن الجهات الصحية الرسمية بشأن الوقاية من هذا الوباء ونشرها على الصفحة الالكترونية الخاصة بموقع الوزارة :

www.mehe.gov.lb

كما تؤكّد ان التصرّف السلیم على المستوى الفردي له المردود الإیجابي على المستويين الجماعي والوطني، آملين تخطّي هذه المرحلة بحكمة ووعي."