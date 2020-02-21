living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أي وباء ينتظر البشرية؟

21
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يفترض الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، كبير أطباء أحد مستشفيات موسكو، أن العدو الرئيسي للبشرية هي الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات.
 
ويقول الدكتور، "الوضع متناقض- العالم يملك ترسانة هائلة من السلاح النووي، والليزر وأسلحة صوتية ومناخية، ولكن بالمقابل عمليا لا نملك حماية ضد العدو الرئيسي للبشرية. نحن نخاف من الحرب الذرية والأجانب الأشرار والكويكبات والانتفاضات والكوارث التكنولوجية. ولكن في الواقع يجب أن نخاف من الخنازير والبط والخفافيش والقردة والإبل والفئران".
 
ووفقا له، الخطر الكبير الذي يهدد البشرية قد ينجم عن حدوث تحولات في الفيروسات التي تعيش في أجسام الحيوانات مثل الخنازير والقردة والخفافيش والطيور.  ويقول، "إنها مسألة وقت فقط. فإذا انتقل فيروس مرضي إلى الإنسان فإنه لاحقا ونتيجة تحولات ثانية سينتقل من إنسان إلى آخر، من دون حيوان أو طير وسيط. وبعدها تصبح مسألة حظ، هل هو بطيء الانتشار والعدوى كما فيروس "كورونا" 2019-2020 أم سريع التكاثر والعدوى كفيروس الإنفلونزا والحصبة  يحصد أرواح آلاف الناس".
 
ويضيف الدكتور، البشرية غير مستعدة لمثل هذا الوباء في الوقت الحاضر. ويقول "يجب أن تكون هناك خطة واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة. أي يجب توفير قاعدة مادية جيدة، وتزويد مستشفيات المناطق بأجهزة ومعدات تسمح لها باستقبال المصابين بالدرجة الأولى. كما يجب توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والأقنعة الطبية وأجهزة التنفس الصناعي".
 
وأشار مياسنيكوف، إلى وباء فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين وانتشر إلى بلدان أخرى، وسرعة تحديد نوع الفيروس الذي منحته منظمة الصحة العالمية اسم СOVID-2019، الذي أصاب أكثر من 70 ألف شخص وقضى على حياة أكثر من 1.75 ألف منهم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout