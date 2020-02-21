living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير لا ينصح بتناول مشروبات الطاقة عشوائيا

21
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن إيفان أليمينكو، خبير التغذية الروسي، أنه يمكن القول أن مشروبات الطاقة غير مضرة لصحة الإنسان، ولكن بشرط تحديد الجرعة والسكر وعدد من "الأمراض المزمنة".
 
وقال، الجفاف ومشكلات في الأسنان وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، هي في انتظار الشخص الذي يتناول مشروبات الطاقة.
 
ويؤكد الخبير، على أن هذه العواقب غير السارة للجسم، فعلا قد تحصل إذا تناول الشخص هذه المشروبات بكمية كبيرة. وأضاف، الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة ولا يفرط في تناول هذه المشروبات وغيرها عليه ألا يخاف من تناول علبة منها. وقال "إذا كان الشخص لا يعاني من أي أمراض مزمنة، فلا خطر  من تناول علبة من مشروبات الطاقة. ولكن الخطر يكمن في الإفراط بتناولها. لأنه إذا كانت لديه أمراض مزمنة معينة فحتى الافراط بتناول الماء سيكون ضارا. فالشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم مثلا، عليه التقليل من تناول السوائل لمنع ارتفاعه".
 
وأضاف موضحا، يمكن أن تسبب مشروبات الطاقة مشكلات في المعدة وترفع مستوى الحموضة فيها. وأيضا قد تؤذي البنكرياس. ولكن الخطر الرئيس من هذه المشروبات هو السكر. فسكر الغلوكوز نفسه يعتبر مصدرا للطاقة، وعند تناول مشروبات الطاقة يرتفع مستوى السكر في الدم لذلك نشعر بطاقة عالية. إضافة لهذا تحتوي هذه المشروبات على مادة الكافيين أيضا.
 
وقال، الفائدة الوحيدة من تناول مشروبات الطاقة هي الشعور بطاقة عالية مؤقتة، كالشعور بعد تناول القهوة، والفرق الوحيد بينهما هو أن أضرار القهوة أقل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout