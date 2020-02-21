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كيف نتعرف على النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر

21
FEBRUARY
2020
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كشف البروفيسور ميخمان ماميدوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، الأعراض التي تشير إلى احتمال حدوث نوبة قلبية قريبا.
 
يقول الأخصائي في حديث لصحيفة "أرغومينتي أي فاكتي" تتطور بعض حالات النوبات القلبية أحيانا خلال شهر. ويشير إليها التعب والارهاق والنعاس الدائم. ويعود السبب في هذا، إلى أن الأوعية الدموية تكون في حالة توتر مستمر لفترة طويلة، وهذا يكون عادة ناتج عن تضيقها. ويؤدي هذا التضيق إلى عدم حصول الخلايا والأنسجة على كمية الأكسجين اللازمة، ما يسبب ظهور أعراض من جانب الجهاز العصبي.
 
ويضيف، "العلامة الأخرى- مشكلات في التنفس،  عند اضطراب عمل أحد أعضاء الجسم، وفي هذه الحالة – القلب،  تظهر مشكلات في وظائف الرئتين، وتضطرب عملية تبادل الغازات وتصبح عملية التنفس متقطعة".
 
وقبل بضعة أيام من حدوث النوبة القلبية، ليس مستبعدا ظهور قشعريرة، ما يجعل الشخص يفكر بأنه مصاب بأمراض البرد. ولكن عندما تكون هذه القشعريرة مرتبطة بمشكلة في القلب فإن درجة حرارة الجسم تبقى طبيعية. بحسب الأخصائي.
 
ومن بين الأعراض غير النمطية لاحتشاء عضلة القلب، ظهور ألم في البطن أو في منطقة الأضلاع في الجهة اليمنى وسعال مع بلغم رغوي وردي اللون. وتتضمن آلام البطن الحادة ظهور الحموضة والغثيان والتقيؤ وانتفاخ البطن وهذه تلاحظ عند النساء بصورة خاصة.
 
ويؤكد الدكتور، على أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب فورا طلب المساعدة الطبية.  وإذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية غير نمطية ، فعليه مراجعة الطبيب المعالج أو أخصائي أمراض القلب والخضوع لفحص روتيني.
روسيا اليوم
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