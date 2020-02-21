تناول وجبة إفطار كبيرة يساعد في إنقاص الوزن

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قالت دراسة علمية جديدة إن تناول وجبة إفطار كبيرة يمنع السمنة ويساعد في إنقاص الوزن، كما أنه يحمي الأشخاص من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أكد الباحثون المنتمون إلى جامعة لوبيك الألمانية، أن هذا كله يرجع إلى ما يسمى بـ«التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي»، وهو مقياس لمدى نجاح عملية التمثيل الغذائي لدينا، والذي يختلف تبعاً لوقت تناول الوجبة، حسب قولهم.

وأجرى الباحثون دراسة معملية على 16 رجلاً تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تناولت وجبة إفطار دسمة والأخرى تناولت وجبة عشاء دسمة، وذلك لمدة 3 أيام متتالية.

ووجد الباحثون أن وجبة الإفطار تساعد الجسم على إحراق ضعف الدهون التي يحرقها في العشاء، حيث إن عملية التمثيل الغذائي تكون أكثر كفاءة خلال الإفطار.

كما أكد الباحثون أن الإفطار يساعد على المحافظة على مستويات السكر في الدم.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن تناول وجبة إفطار منخفضة السعرات الحرارية يزيد من شهية الأشخاص تجاه الحلويات بشكل كبير، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة أوزانهم.

وقال جوليان ريختر مؤلف الدراسة الرئيسي: «تظهر نتائجنا أن الوجبة التي يتم تناولها في الإفطار، بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية التي تتضمنها، تساعد الجسم على إحراق ضعف الدهون التي يحرقها في الوجبات الأخرى، خاصة وجبة العشاء».

وأضاف ريختر أن ذلك قد يحمي الجسم من الكثير من الأمراض التي تتسبب فيها السمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وتم نشر نتائج الدراسة أمس (الأربعاء) في مجلة جمعية الغدد الصماء والتمثيل الغذائي.