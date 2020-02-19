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للمسافر جواً.. وجبات تحول رحلتك جحيماً وأخرى تسعدك

19
FEBRUARY
2020
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يعد تناول الطعام مهما قبل وأثناء وبعد أي رحلة سفر. كما أن الحصول على النوع المناسب من الغذاء الصحيح يبقي المسافر بصحة جيدة ونشاط يعينه على مشقة السفر. ولكن تناول نوع غير مناسب أثناء رحلة طيران يكون فيها الشخص على ارتفاع أكثر من 20 ألف قدم في الجو فهو أمر مثير للتعاسة، وفقا لما نشره موقع "Boldsky".
 
ويمكن أن يحدث نوع الأطعمة فرقا كبيرا في تجربة السفر. إذ عندما يتناول المسافر الأنواع المناسبة من الوجبات الغذائية، فإن ساعات الرحلة تنتهي بسلام. فمع الحرص على تناول كميات مناسبة من الماء، يجب أن يحرص المسافر على تناول الأطعمة الخفيفة والصحية، قبل وأثناء رحلته ومن بينها:
 
• الأفوكادو
• الكينوا
• رقائق اللفت
• بذور الشيا
• زبدة الفول السوداني
• المقرمشات
• الموز
 
ما يجب تجنبه قبل الطيران
أما قائمة الوجبات الغذائية التي يجب تجنب تناولها قبل أي سفر جوا، فهي:
* الفول أو البقوليات الأخرى لأنها قد تترك الشخص منتفخًا
* الوجبات أو الرقائق الحارة
* الأطعمة الدهنية مثل البيتزا أو البيرغر لأنها قد تسبب حرقة خلال الرحلة
* الثوم والأطعمة القائمة عليه لأنها ربما تسبب رائحة الفم الكريهة ومشاكل حمضية
* القهوة لأنها ربما تسبب الجفاف
* القرنبيط لأنه ربما يتسبب في الانتفاخ والغازات
* المشروبات الغازية لأنها ربما تتسبب في حدوث مشاكل في غازات المعدة.
 
نصائح مهمة قبل السفر
يجب أن يتذكر المسافر جيدا قبل أي رحلة سفر أن يتجنب قدر الإمكان تناول الأطعمة المقلية والحارة والمملحة والفاصوليا والقرنبيط والقهوة، للاستمتاع برحلة سفر مريحة بدون انتفاخ ومشاكل هضم، وبالطبع ينصح بعدم تناول الثوم لأنه ربما يصدر رائحة كريهة من الفم تزعج المسافر ومن حوله.
 
 
ويوجد العديد من البدائل الآمنة من الوجبات الخفيفة والصحية، والتي يمكن أن يصحبها معه المسافر أيضا على متن الطائرة. تشمل القائمة الرقائق غير المملحة والسندويتشات الخفيفة والخيار والفول السوداني والفاكهة المجففة والسلطة الخضراء والحمص وغيرها الكثير. وتساعد هذه الاختيارات على ملء المعدة من دون المعاناة من مشاكل طوال الطريق.
 
ترتيبات خاصة للرحلات الطويلة
وتحتاج الرحلات الطويلة لبعض الاستعدادات الخاصة مثل أن تتضمن قائمة الطعام الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين والألياف لأنها تساعد على المد بالطاقة والشعور بالشبع لفترات أطول. وتضم هذه القائمة الحمص وبذور اليقطين والزبادي اليوناني والجزر وألواح الشوكولاتة والبروتين، التي تمده بالطاقة ما لم يكن المسافر يتبع حمية غذائية.
 
 
وتتوافر وجبات غذائية في الطريق وبالمطارات بل وعلى متن بعض الرحلات الجوية الطويلة أيضا، ولكن من الضروري تناول الطعام بشكل نظيف بحيث يمكنك الاستمتاع بالسفر إلى أقصى حد والعودة بصحة جيدة. ويُنصح المسافرون بحمل الماء الخاص بهم وتناول الطعام في الوقت المحدد، مع توخي اختيار الأطعمة الطازجة.
 
ويوجد لكل رحلة وخطوط جوية سياستها الغذائية الخاصة، فعادةً ما يتم تقديم وجبات خفيفة للغاية ومشروبات أو مشروبات فقط على الرحلات قصيرة المدة. أما خلال الرحلات الطويلة فيتم تقديم الوجبات الغذائية على متنها ويوجد للبعض الفرصة في اختيار نوع الوجبة الغذائية عند القيام بحجز التذكرة للمفاضلة بين وجبات نباتية أو لحوم حمراء أو دجاج أو أسماك.
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